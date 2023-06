AMLO defiende a Alfredo del Mazo ante críticas por derrota del PRI en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió a Alfredo del Mazo, gobernador del saliente del Estado de México, tras la derrota del PRI en las elecciones de 2023.

El priista Alfredo del Mazo fue señalado por sus compañeros de partido por presuntamente “entregar la plaza” a Delfina Gómez, candidata de Morena, cuya victoria marca el fin de casi 100 años de gobiernos tricolor en Edomex.

Al respecto, AMLO afirmó que los cuestionamientos a Alfredo del Mazo son “totalmente infundados”, y defendió al priista al asegurar que el partido lo estaría señalando por haberse negado a usar su posición para beneficiar la campaña de Alejandra del Moral.

Durante su conferencia ‘mañanera’ de este martes, el presidente López Obrador dijo estar al tanto de las críticas del PRI a Alfredo del Mazo, pero respondió que son “infundadas” y producto del enojo de la oposición por la derrota electoral.

AMLO afirmó que el PRI pretendía que Del Mazo utilice ilegalmente la maquinaria gubernamental para beneficiar a la candidata de la alianza ‘Va por México’, Alejandra del Moral, durante el proceso electoral.

“Lo que insinúan es de que debió meterse en la elección y no él, sino como era antes, utilizar todo el aparato del gobierno para favorecer a un candidato”, dijo AMLO.

López Obrador reprochó a los que acusan a Del Mazo de entregar la plaza a Morena: “Realmente kafkiano, ‘tú tienes la culpa de que perdimos porque no usaste el presupuesto público para comprar votos, para rellenar urnas, para falsificar actas, para hacer un fraude’. Es lamentable esa actitud”.

“El pueblo ya dijo ‘basta’ y no lo asimilan, no quieren asimilarlo, andan enojadísimos”, sostuvo.

Con la derrota de la coalición PRI-PAN-PRD en Edomex, la bancada tricolor pierde el que era uno de sus últimos bastiones en México tras el fuerte avance de Morena.

Militantes del PRI señalaron a Alfredo del Mazo como el responsable por la pérdida de dicha entidad, principalmente el dirigente nacional del partido, Alejandro ‘Alito’ Moreno, quien lo acusó de haber “dado la espalda” a la militancia.

“El gobernador del Estado de México le dio la espalda a la militancia priista y eso está a los ojos de todos. No puede construir otra narrativa”, acusó ‘Alito’ Moreno.

El dirigente nacional del PRI reprochó que Alfredo del Mazo no mostrara reciprocidad al apoyo que se le dio en 2017 cuando se convirtió en gobernador a diferencia de su homólogo en Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, cuyo respaldo habría ayudado a Manolo Jiménez a ser electo.

