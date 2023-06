AMLO minimiza cancelación de NOM relacionadas con la salud: 'La gente ni sabe'

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la cancelación de 34 normas oficiales relacionadas con la salud y aseguró que “la gente ni sabe” sobre el tema.

A principios de junio se cancelaron más de 30 normas oficiales (NOM) relacionadas con la salud, entre las cuales se encuentran algunas vinculadas con la atención del cáncer de mama, lactancia, diabetes, entre otros padecimientos.

Este mes el Comité de Normalización de la Secretaría de Salud canceló varias Normas Oficiales que garantizaban la prevención, atención y diagnóstico de diferentes cuestiones relacionadas a la salud de los mexicanos.

“Acerca de lo de las normas, te aseguro que la gente ni sabe. Ese es un asunto de una cúpula de gente que está metida en el comercio de los medicamentos”, afirmó el mandatario durante la conferencia ‘mañanera’ de este martes.

El mandatario afirmó que la decisión tiene que ver con la regulación de medicamentos para evitar la venta en línea de algunos fármacos.

“No quieren que haya regulación, de acuerdo a lo que les conviene. Si les hacemos caso vamos a encontrar a todos los que vendían medicinas que ahora están molestos, porque lucraban. Se robaban hasta el dinero de las medicinas, manejaban la Cofepris y todo el gobierno”, dijo.

