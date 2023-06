Fernández Noroña llama sectario a AMLO tras cena con ''corcholatas''

Noroña reclama a AMLO por no invitarlo a reunión con ‘corcholatas’



El diputado del PT, @fernandeznorona, dijo que no había razón para que el presidente @lopezobrador_ lo ignore, sin embargo, resaltó que eso no evitará que él participe en la elección para ser candidato… pic.twitter.com/za69PoGo6U