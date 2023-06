Claudia Sheinbaum se pronunciará sobre candidatura de Morena en esta fecha

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que dará un anuncio respecto al proceso de selección interno de Morena para la candidatura a la presidencia en 2024.

El posicionamiento de Claudia Sheinbaum se dará a conocer después de que el Consejo Nacional de Morena, en el que participarán las ‘corcholatas’, presente el método de elección del candidato presidencial.

Claudia Sheinbaum se pronunciará sobre candidatura de Morena

Claudia Sheinbaum anunció que el próximo lunes 12 de junio dará a conocer su posicionamiento respecto al proceso interno de Moreno para elegir al candidato del partido en las elecciones de 2024.

La jefa capitalina indicó que decidió esperar a que el partido de a conocer el proceso de selección, el cual será anunciado el próximo domingo 11 de junio.

“Yo, disciplinadamente me voy a esperar al domingo al Consejo Nacional de Morena a que ahí se defina cuál es el planteamiento y ya el lunes estarán escuchando mi posicionamiento […] Estoy lista para lo que viene”.

La morenista dio el anuncio en una conferencia de prensa durante la Convención Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la que participó junto a los militantes del verde Arturo Escobar, Francisco Elizondo, Jesús Sesma.

"La honestidad es la fortaleza de nuestro movimiento, y en la unidad somos invencibles".

En el evento presentó sus proyectos para enfrentar la contaminación ambiental y la conservación ecológica.

“No puede haber desarrollo si no se disminuyen las desigualdades, si no hay bienestar para la población y si no erradicamos la pobreza. No puede haber desarrollo sustentable si no hay un crecimiento económico que involucre, necesariamente, las mejoras ambientales”.

También este miércoles 7 de junio el senador del PVEM, Manuel Velazco, solicitó licencia para buscar la candidatura presidencial de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’.

‘Corcholatas’ de AMLO inician contienda por la candidatura

Tras el anuncio de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, sobre la presentación del método de elección del candidato y la ‘cena de la victoria’ del presidente Andrés Manuel López Obrador en honor a Delfina Gómez y su triunfo en las elecciones de Estado de México, las ‘corcholatas’ intensificaron su búsqueda de la candidatura.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presentó su renuncia al cargo para unirse al Consejo Nacional de Morena y enfocarse en buscar la candidatura del partido a la presidencia.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, también pedirá licencia para buscar la candidatura presidencial para las elecciones de 2024.

La cuarta ‘corcholata’ de AMLO, Adán Augusto López, titular de la Secretaria de Gobernación (Segob) únicamente realizó una publicación en Twitter sobre “serenidad y paciencia” en la política.

“Hace muchos años, un paisano me enseñó que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión. Serenidad y paciencia, los tiempos del Señor son perfectos“, escribió en redes sociales.

