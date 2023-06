Ricardo Monreal está dispuesto a renunciar después del Consejo Nacional de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, ya solicitó licencia al cargo de senador para participar en el proceso interno del oficialismo, así como adelantó que la siguiente semana después del Consejo Nacional de ese partido, él se separará del cargo.

“Algo me comentó...yo creo que sí“, presentó su licencia, “me imagino que sí, lo comentó en la mañana conmigo y me parece un gesto correcto“, dijo al ser cuestionado sobre la licencia del senador ecologista, “lo platicamos el lunes, por eso no hay sorpresas para mí y por eso todos están actuando con congruencia".

Renuncia de Marcelo Ebrard

El senador Ricardo Monreal consideró que el canciller Marcelo Ebrard se adelantó en renunciar a su cargo, su decisión es "normal" y no será "tan distinto ni tan distante" de lo que tendrán que hacer todos los que aspiran a la candidatura presidencial por Morena.

Dijo que en su caso lo hará una vez que el Consejo Nacional de Morena determine los requisitos y tiempos, por lo que la renuncia se presentará seguramente en los próximos días. "Nos sujetaremos a la decisión del Consejo, en eso estoy seguro que será a los días [posteriores al Consejo de Morena]", aseguró.

López Obrador apoya la renuncia de los aspirantes presidenciales

Por su parte, este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apoyó que los aspirantes de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), renuncien para centrarse en sus candidaturas presidenciales rumbo a 2024.

“Sí, si en el consejo de Morena se aprueba el que deben renunciar, pues así tiene que ser”, dijo el mandatario a pregunta expresa de un reportero después de que el canciller, Marcelo Ebrard, anunció ayer martes que dejará su puesto el próximo 12 de junio para buscar la candidatura de Morena.

López Obrador aseguró que eso incluirá a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

“Ya inició este proceso y a eso se debe la renuncia de Marcelo (Ebrard) y es posible que en estos días los que aspiren (a la candidatura) también presenten sus renuncias”, destacó.

Asimismo, dijo que todavía no sabe quién sustituirá al aún titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuando deje el cargo, porque “apenas fue el anuncio” y hay “tiempo para pensar” quién lo va a reemplazar.

El gobernante mexicano dijo, además, que el desempeño de estos funcionarios durante este tiempo fue “muy bueno”.

“Muy buenos todos, es un equipo, esta no es labor de un solo hombre, es la labor de mujeres, de hombres, del Gobierno, pero como ya lo dije, sobre todo del pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Solo el pueblo puede salvar al pueblo”, remarcó.

Próximo Consejo Nacional de Morena

El partido Morena celebrará su Consejo Nacional el próximo domingo para definir cómo elegirá a su candidato o candidata presidencial para 2024, aunque hasta ahora ha insistido en que será a través de una encuesta.

Por el momento, Claudia Sheinbaum es la mejor colocada, según las encuestas, para ser la futura candidata de su partido.

Los partidos arrancaron esta semana la carrera rumbo a las elecciones presidenciales de junio de 2024 tras las elecciones del domingo pasado en dos estados del país: Coahuila, donde arrasó la alianza opositora “Va por México“, y el Estado de México, el más poblado del país, que conquistó Morena.