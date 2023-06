Cae productividad laboral en México

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La productividad laboral en México, uno de los principales factores para combatir la inflación en el país, reportó un retroceso durante los primeros tres meses del presente año, con lo que liga dos trimestres a la baja, informó el Inegi.

En el primer trimestre de 2023 el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía por hora trabajada, que resulta de la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes y el factor trabajo de todas las unidades productivas del país registró un retroceso de 1.0%, respecto al periodo inmediato anterior.

De esta forma, el indicador llegó a las 93.2 unidades con base en cifras ajustadas por estacionalidad, con lo que se ubica todavía 5.3% por debajo del valor registrado en el primer trimestre de 2020, previo a la pandemia.

Durante el periodo enero-marzo del presente año, la productividad laboral en las actividades agropecuarias retrocedió 2.6%, respecto al trimestre inmediato anterior; en la industria disminuyó 1.5%; en tanto que en los servicios bajó 0.9%.

Al interior de la industria la productividad de las empresas manufactureras logró un avance de 0.2% en el primer trimestre de 2022, manteniéndose en terreno positivo desde los últimos tres meses de 2021; mientras que en las firmas constructoras se observó un retroceso de 2.0%, luego de dos trimestres de crecimiento.

En el caso del sector servicios, la productividad laboral de las empresas comerciales al por menor aumentó 2.2% en los primeros tres meses del año, mientras que al mayoreo disminuyó 1.7%, en tanto que los servicios privados no financieros avanzaron 0.6%.

Por lo que se refiere al costo unitario de la mano de obra, en las empresas manufactureras aumentó 1.7% y en las constructoras bajó 0.4% en el primer trimestre de 2023. Mientras que en las empresas comerciales al por mayor y al por menor, aumentó 3.4% y 0.9% respectivamente, y en los servicios privados no financieros reportó un alza de 1.0%.

“El principal reto laboral que tenemos en nuestro país, más que la pobreza laboral, es la productividad; la pobreza laboral es una consecuencia de la baja productividad. Es un síntoma de algo más grave: hay gente que no puede dedicarse a actividades más productivas porque no está suficientemente capacitada o porque no hay suficientes oportunidades en este sentido”, señaló sobre el tema Benjamín Alemán Castilla, profesor del Área de Entorno Económico del Ipade.