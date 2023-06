Lady Tepito: exhiben a presunta empleada de la Fiscalía amenazando a familiares de Lesly Martínez

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de Lesly Martínez, joven que fue asesinada a manos de su exnovio, Alejandro Alberto "N", protestaban frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando una mujer los amedrentó por no permitirle el paso a las oficinas.

En redes sociales se hizo viral el video donde esta mujer hace uso de un lenguaje altisonante y amenaza a los presentes, por lo que fue bautizada como #LadyTepito, ya que en la grabación amenaza con enviar "a los de Tepito" a poner orden.

En la grabación se ve a la mujer vestida de negro y con una lata de gas pimienta en la mano hablando con un hombre, a quien reclama la manera en que la está mirando: "Órale no más no se me quede viendo muy verga porque no sabe ni qué pedo conmigo, ahorita bajo a los de Tepito y al chile ni la verga van a aguantar", menciona la mujer.

"¿Nos está amenazando?", cuestiona una de las presentes, a lo que la señora responde que ella también es mujer y "no hago esas mamadas". Luego se acerca a otra persona, quien no sale en la toma, a quien se dirige como licenciado y le pide que se apresure a terminar lo que está haciendo.

La mujer remató con un comentario hiriente hacia la familia de Lesly, a quienes criticó por manifestarse "como si con eso la fueran a revivir".

Hasta el momento se desconoce la identidad de #LadyTepito, aunque en redes sociales su actitud no dejó de ser criticada.

Caso Lesly Martínez: ¿Qué le pasó?

El pasado 17 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el cuerpo localizado en el municipio de Huitzuco de los Figueroa en Guerrero, corresponde al de la joven Lesly Martínez, de acuerdo a los familiares.

Fue Mario Vergara, quien se volvió activista desde julio de 2012 tras el secuestro y desaparición de su hermano Tomy en Huitzuco, quien encontró el cadáver de la joven para después dar aviso a las autoridades.

Lesly Martínez Colín, de 30 años, desapareció cuando salió en compañía de su exnovio, Alejandro Alberto Martínez Triana en un auto Mazda rojo, con placas RCZ-697-B. Ambos se dirigían a Morelos y después ya no se supo nada de ellos, hasta que encontraron el cuerpo de la joven en Guerrero.