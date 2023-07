Xóchitl Gálvez, con campaña de inteligencia artificial: ¿quiénes están detrás de ella?

MÉRIDA.- Luego de que la senadora Xóchitl Gálvez anunciara sus aspiraciones de ser candidata a la presidencia de México, en redes sociales han surgido varios grupos de partidarios y de detractores en torno a la figura de la política hidalguense.

Entre las voces a favor han destacado los mensajes realizados con inteligencia artificial, varios de ellos difundidos por los "Xochilovers", quienes se definen como "un grupo de fans de Xóchitl Gálvez que formamos una comunidad en la cual apoyamos, seguimos, y participamos con la senadora".

A través del sitio web xochilove.rs gestionan las las redes de apoyo en torno a la aspirante panista, así como el registro de voluntarios que colaborarán para recolectar las 150 mil firmas que requiere la ingeniera para participar en el proceso.

Senadora Xóchitl Gálvez, con versión de inteligencia artificial

En uno de los últimos anuncios de los "Xochilovers" está el lanzamiento de "iXóchitl", a quien describen como "la primera activista digital creada desde la Inteligencia Artificial". En un vídeo con el citado personaje se promueven acciones de apoyo a la aspirante, en la que piden hacer cosas creativas a través de redes sociales y colocar la figura del corazón con una x dentro en diferentes lugares visibles. Este último es el logotipo que se ha vista en las actividades de Xóchitl Gálvez.

En otras promociones hechas con inteligencia artificial, está una planilla, "Xochigrafía" le llaman, como las que se vendían en las papelerías sobre personajes o momentos históricos. En este caso, las figuras narran la historia de la posible candidata. En su cuenta oficial, Xóchitl Gálvez compartió las imágenes y agradeció el apoyo. "¡Qué hermosuras hacen los @xochilove_rs! ¡Muchas gracias por todas sus muestras de cariño y apoyo!".

la "Xochigrafía" difundida en redes

Xóchitl Gálvez Vs. Claudia Sheinbaum

Antes, el pasado miércoles se difundió otra grabación generada con inteligencia artificial. En ese caso se trató de una grabación en la que la aspirante panista le responde a la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo. Esto luego de que la exmandataria dijera que la senadora no podía aspirar a la Presidencia: "Yo por eso siempre digo que son dos cosas, continuidad de la Cuarta Transformación y mujer, no es cualquier mujer (que pueda ser presidenta)".

Ante ello, simpatizantes de la senadora publicaron un video en el que se escucha: "Me dice Claudia que no cualquier mujer puede ser presidenta y tiene razón, no puede quien no tiene con qué, no puede quien necesita que le ayuden, no puede quien finge ser quien no es (...), le dijiste que no se puede a la persona equivocada".

En el vídeo también se ven algunas fotos de las actividades públicas que ha realizado la senadora, así como el logo con la leyenda "Xóchitl Va" y "Xóchilovers". Fue difundido por la "cuenta ciudadana" @Xochitl2024.

Biografía de Xóchitl Gálvez: ¿cuántos años tiene?

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz tiene 60 años de edad y es originaria de Tepatepec, Hidalgo. Actualmente es senadora y pertenece al grupo paralamentario del PAN.

La aspirante a ser candidata a la Presidencia en 2024 estudió Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se especializó en robótica o inteligencia artificial y trabajó en empresas tecnológicas.

En 1999 el Foro Económico de Davos la reconoció como una de los 100 líderes globales del futuro, la primera mujer mexicana en lograrlo. Apenas un año después saltó a la política de la mano del recién electo presidente Vicente Fox (2000-2006) como titular de la ahora extinta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Desde entonces no se ha separado de la vida política, del PAN ni de las causas de los pueblos originarios. En el Senado preside la comisión de asuntos indígenas. Antes de ello, en 2010, trató sin éxito de ganar la gobernatura de Hidalgo, y en 2015 se erigió como jefa de la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.