Diputada de Yucatán confronta a exfuncionario de Morena: 'No me vuelvas a tocar, machito' (VÍDEO)

CIUDAD DE MÉXICO.- Jaqueline Hinojosa Madrigal, diputada federal del PRI por Yucatán, tuvo un altercado con el exfuncionario de Morena, Antonio Attolini Murra, durante un debate televisado.

Los hechos ocurrieron cuando ambos políticos participaron en un debate para Milenio Televisión, durante el cual el exvocero de campaña de Andrés Manuel López Obrador habría invadido el espacio personal de la diputada en repetidas ocasiones.

‘Enfrentamiento’ entre Jaqueline Hinojosa y Antonio Attolini Murra

A través de su cuenta de Instagram, la diputada yucateca compartió un vídeo editado del debate que sostuvo con Antonio Attolini Murra, conocido por ser parte del movimiento ‘Yo soy 132’, en el que se ve como toca su hombro y brazo, pese a que ella le pide no hacerlo.

“No me toques, por favor. No me toques”, se escucha decir a la diputada federal en el vídeo cuando Attolini Murra toca su brazo al dar un argumento.

El vídeo salta a otro momento del debate cuando el exaspirante a diputado federal por Coahuila nuevamente intenta tocar su brazo, y ella le reitera que no lo haga.

Ante las peticiones de la yucateca para no tocarla, el activista responde que solamente intenta “llamar su atención” y contestar a las declaraciones de la priista: “No me vuelvas a tocar, no me vuelvas a tocar, machito”, insiste la funcionaria.

“Nunca falta el machirulo que trata de invadir tu espacio físico. Nunca, nunca invadan o traten de invadir el espacio físico de una mujer, persona y menos en un debate… un consejo les doy porque su amiga Jackie soy”, escribió la funcionaria en Instagram al compartir el fragmento en vídeo.

La ‘confrontación’ entre la yucateca y el morenista se dio durante un debate sobre la estabilidad del PRI tras la renuncia al partido de cuatro senadores para fundar ‘Congruencia por México’.

Se trató de la renuncia de priistas establecidos y conocidos por la ciudadanía desde hace varios años: Eruviel Ávila, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga.

Jaqueline Hinojosa arremete contra Layda Sansores

Esta sería la segunda ocasión en la que la diputada federal tiene un conflicto con un militante de Morena.

El año pasado, Jaqueline Hinojosa fue una de las legisladoras que criticó a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por sus declaraciones afirmando tener en su posesión fotos comprometedoras de legisladoras priistas.

De acuerdo con Layda Sansores varias diputadas priistas habrían enviado fotos desnudas al dirigente nacional del partido, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, y les aconsejó no confiar en él; dichas declaraciones fueron durante un episodio de su programa en redes sociales ‘Martes del Jaguar’.

“Cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas […] creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, afirmó la morenista.

Tras las declaraciones de Layda Sansores, la yucateca Jacqueline Hinojosa dijo que hace responsable a la gobernadora de cualquier “difusión o publicación indebida de fotografías” íntimas a las que dijo tener acceso.