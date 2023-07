Elecciones 2024. ¿Quiénes quieren ser candidatos a la presidencia por Va por México?

MÉRIDA.- El pasado lunes 26 de junio nació el Frente Amplio por México, que integran a la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD), así como a organizaciones de la sociedad civil, que llevarán al cabo un proceso interno para postular a un único representante a la candidatura por la Presidencia en las elecciones 2024.

Como informamos en nota aparte, Va por México anunciará el nombre de su candidat@ presidencial el próximo 3 de septiembre. Quienes quieran contender tendrán hasta el próximo 4 de julio para registrarse con la condición de tener el respaldo de 150,000 firmas.

Candidatos a la Presidencia 2024: Aspirantes de Va por México

Estos pasarán a una segunda etapa, donde participarán en un foro para discutir su visión sobre el país y se someterán a encuestas de opinión pública. Los tres con mejores resultados pasarán a la tercera etapa, cuando estarán en cinco foros regionales, tras los que se realizarán nuevas encuestas y consulta directa a los ciudadanos a través de una plataforma digital.

Ambas fuentes tendrán el mismo valor a la hora de seleccionar al vencedor, quien el 3 de septiembre será nombrado "responsable de la construcción del frente amplio por México".

Frente Amplio por México: posibles candidatos a la Presidencia 2024

Al evento del anuncio del Frente Amplio por México asistieron catorce de los aspirantes a la candidatura presidencial. Sin embargo, con el paso de los días varios de ellos declinaron de sus aspiraciones. Cabe mencionar que el gobernador Mauricio Vila Dosal declinó de su interés por participar en el proceso de Va por México, desde la tarde del domingo 25 de junio, anterior a que se anuncien las características y requisitos.

Xóchitl Gálvez

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz tiene 60 años de edad y es originaria de Tepatepec, Hidalgo. Actualmente es senadora y pertenece al grupo paralamentario del PAN. Es ingeniera de profesión, empresaria y fue Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ha sido candidata a la gubernatura de su estado y a la jefatura de la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. El pasado 27 de junio difundió un vídeo donde reafirmó sus intenciones de ser candidata a la Presidencia.

Voy a ser la próxima Presidenta de México. uD83CuDDF2uD83CuDDFD#XóchitlVa pic.twitter.com/LoNcr4NJSL — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 27, 2023

Jorge Luis Preciado

Jorge Luis Preciado Rodríguez tiene 50 años de edad. Ha sido diputado local, federal y senador por el estado de Colima. Es licenciado en Derecho. Militó en el PRI y actualmente está afiliado al PAN.

Jorge Luis Preciado

Santiago Creel

Santiago Creel Miranda nació en la ciudad de México y tiene 68 años de edad. Actualmente es legislador federal y se desempeña como presidente de la Cámara de Diputados. Fue secretario de Gobernación durante la presidencia de Vicente Fox, también fue senador y diputado local en la Ciudad de México. Es la tercera vez que el abogado participa en un proceso internado para ser candidato a la Presidencia. Antes, compitió con Felipe Calderón Hinojosa y Josefina Vázquez Mota. El diputado fue el primero en registrarse al proceso de Va por México el 3 de julio.

Santiago Creel

Elecciones 2024. "Candidatos" del PRI a la presidencia 2024

Beatriz Paredes

Beatriz Elena Paredes Rangel es oriunda de Tlaxcala y tiene 69 años de edad. Es socióloga egresada de la UNAM y actualmente es senadora por el PRI. Fue gobernadora de su estado de 1987 a 1992. Ha sido legisladora local, diputada federal en cuatro ocasiones y senadora en otras dos legislaturas, por lo que ha sido presidenta de ambas cámaras del Congreso de la Unión. También ha sido embajadora de México en Cuba y Brasil y ha encabezado varias subsecretarías del gobierno federal.

Beatriz Elena Paredes Rangel

Enrique de la Madrid

Enrique Octavio de la Madrid Cordero tiene 60 años de edad. Es hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado. Ha sido director de Financiera Rural, director general de Banco Nacional de Comercio Exterior y secretario de Turismo. También se ha desempeñado como diputado federal. El priista es abogado de profesión. El domingo 2 de julio confirmó a través de un vídeo sus aspiraciones.

Para todos ustedes, un mensaje importante:#ElMejorMéxicoPosible pic.twitter.com/ZfDxe1fZTK — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) July 3, 2023

Te puede interesar. Enrique de la Madrid: Es hora de los ciudadanos

Francisco Cabeza de Vaca

El panista Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, ha manifestado su interés de ser el candidato a la presidencia de la alianza Va por México. Sin embargo, actualmente se encuentra fuera del país pues hay una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada, informó la FGR.

Apirantes a candidatos de Va por México: ¿qué "corcholatas" ya se bajaron?

Lilly Téllez

María Lilly del Carmen Téllez García tiene 55 años de edad y es senadora por Sonora. La también periodista llegó al cargo en 2018 postulada por Morena, bancada que dejó en abril de 2020. En junio de ese año se unió al grupo de senadores panistas. El pasado 28 de junio la senadora Téllez se bajó de la contienda al no ver condiciones de equidad, por no tener reglas claras y por no saber cómo será el financiamiento, según dijo.

He tomado la decisión. pic.twitter.com/Yk5FMIZGYZ — Lilly Téllez (@LillyTellez) June 28, 2023

Claudia Ruiz Massieu

Claudia Ruiz Massieu Salinas está por cumplir 50 años de edad. Es abogada y sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Fue diputada federal y titular de las secretarías de Turismo y Relaciones Exteriores durante la administración de Enrique Peña Nieto. El pasado jueves 29 de junio Claudia Ruiz declinó de sus aspiraciones, "para evitar caer en una simulación y posibles violaciones a la ley electoral con actos de precampaña como los emprendidos por Morena".

He decidido no registrarme al proceso del #FrenteAmplioporMéxico. Aunque hay aspectos del método que no comparto, respeto este y cualquier otro esfuerzo por darle alternancia a México en el 2024. Con los principios y la congruencia que me caracterizan, seguiré luchando por… pic.twitter.com/ie1GRp281L — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) June 29, 2023

Gustavo de Hoyos

Gustavo de Hoyos Walker tiene 57 años de edad. Nació en Nuevo León y creció en Baja California. Su trayectoria es el ámbito empresarial y al frente de organizaciones de la sociedad civil. Fue presidente nacional de Coparmex. El domingo 2 de julio, tanto él como Alejandro Murat anunciaron que ya no contenderían por la candidatura de la Alianza Va por México.

Seguiré trabajando por la alternancia en 2024. No me registraré en el proceso del Frente Amplio por México, pues las reglas restan competitividad a los aspirantes externos a los partidos. Impulsaré acciones afirmativas para que los líderes sociales puedan acceder a candidaturas. pic.twitter.com/tsm24VEcne — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) July 2, 2023

Te puede interesar: Gustavo de Hoyos y sus pleitos con AMLO: un recuento de ''dimes y diretes''

Alejandro Murat

Alejandro Ismael Murat Hinojosa tiene 47 años edad. Fue gobernador de Oaxaca de 2016 a 2022, cargo que también ocupó su padre, José Murat. El priista también se ha desempeñado como diputado federal y como director del Infonavit.

Quiero agradecer a mi familia y a todas las familias mexicanas que me dieron su confianza. Les reitero que seguiré trabajando por la grandeza de México. pic.twitter.com/jZNpH5Ratf — Alejandro Murat (@alejandromurat) July 2, 2023

Relacionada. Alejandro Murat en Mérida busca apoyo para su candidatura presidencial

Gabriel Quadri

Gabriel Ricardo Quadri es nacido en la Ciudad de México. Tiene 68 años de edad. Es ingeniero civil de profesión y vinculado a temas ambientales. Actualmente es diputado federal y está afiliado al PAN. En 2012 fue candidato a la Presidencia de México por el partido Nueva Alianza. El legislador no podrá registrarse en el proceso del Frente Amplio por México, debido a que no cumple con uno de los requisitos: la declaración tres de tres en materia de no violencia de género.

Gabriel Quadri

En contexto: Bajan a Gabriel Quadri: esta es la razón por la que no podrá inscribirse por la candidatura Va por México

Silvano Aureoles Conejo

Silvano Aureoles Conejo tiene 57 años de edad. Fue gobernador de Michoacán en el período 2015-2021. Es fundador del Partido de la Revolución Democrática. El ingeniero agrónomo también fue alcalde de Zitácuaro, así como diputado local, federal y senador. El 4 de julio dio a conocer que tendría dificultades para obtener el apoyo necesario para su candidatura.

Silvano Aureoles Conejo

Te puede interesar: Silvano Aureoles admite dificultades para ser candidato en 2024

José Ángel Gurría

José Ángel Gurría Treviño, tamaulipeco de 72 años de edad. Ha sido secretario de Relaciones Exteriores, así como de Hacienda y Crédito Público. Fue por quince años el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es economista de profesión , con posgrados en la Universidad de Leeds en el Reino Unido y en la Universidad de Harvard. El 5 de julio informó que ya no aspiraría a la candidatura presidencial. En su lugar fue nombrado director del Proyecto de Nación del Frente Amplio por México.

José Ángel Gurría

En contexto: José Ángel Gurría será el director del proyecto de nación del Frente Amplio por México

Juan Carlos Romero Hicks

Juan Carlos Romero Hicks, de 67 años de edad, fue gobernador de Guanajuato de 2000 a 2006. El panista, administrador de profesión, también ha sido diputado federal en dos ocasiones, además de rector de la Universidad de Guanajuato y director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de 2006 a 2009 durante la presidencia de Felipe Calderón. El 6 de julio desistió de sus aspiraciones para apoyar a Xóchitl Gálvez.

Juan Carlos Romero Hicks

Leer: Romero Hicks se baja de la contienda para apoyar a Xóchitl Gálvez

Ildefonso Guajardo

Ildefonso Guajardo Villarreal tiene 66 años de edad. Nació en Monterrey, Nuevo León y es economista de profesión. Fue secretario de Economía de México y líder del equipo mexicano para la negociación del T-MEC. Actualmente es diputado federal por el PRI. El 9 de julio anunció que no contendería por la candidatura ya que no logró posicionarse para ser un claro competidor. En su lugar, se encargará de la vinculación internacional del frente.