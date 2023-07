''Juanito'' entra a la contienda presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Tras asegurar que nunca ha golpeado a una mujer, como “falsamente” se le acusa, Rafael Acosta Ángeles, “Juanito”, se apuntó ayer para participar en la contienda interna del Frente Amplio por México, rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año.

“Soy una persona limpia que de nada me pueden acusar, gracias a Dios. Puedo andar en el camión, el Metro o el pesero, y hasta caminando me paran y me piden una foto, y que bonito se siente ser querido por el pueblo”, afirmó.

Con su característica banda tricolor en su cabeza, dijo estar listo para competir y ganar la candidatura presidencial, ya que “voy muy bien en las encuestas y será un poco difícil, pero no imposible porque el pueblo me quiere y el pueblo quiere un cambio, ya no quiere delincuentes, traidores y asesinos”.

Dijo que ahora “tenemos un gobierno fracasado que quitó las estancias infantiles, el Seguro Popular, mató a 800 mil personas por el Covid y la inseguridad está cabrona en todo el país, matando a miles y miles de personas mensualmente”.

“Juanito” afirmó que será el abanderado del PRI, PAN y PRD para ir contra la “mafia de Morena, la mafia del circo de Palacio Nacional”.

Señaló que si no gana la contienda se sumará a quien resulte candidato o candidata de la oposición.

“Reconoceré mi triunfo y reconoceré mi derrota también. Si yo llegara a perder, me sumaré con el compañero o con la compañera que gane”, ofreció.

“Juanito” recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo “traicionó” en 2009, cuando primero lo había apoyado para que se postulara a jefe delegacional en Iztapalapa, y cuando ganó lo obligó a renunciar para que quedara en su lugar Clara Brugada.

Aspirante indígena

Ayer mismo, en el último día de registros de aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México se inscribió David Trejo García, “Cuauhtonalli”, representante de los pueblos indígenas del Valle de México.

Ataviado con indumentaria autóctona, entre la que destacaba un penacho, afirmó que cuenta con el respaldo de su comunidad, con lo que no tendrá problemas para reunir las 150 mil firmas que se requieren.

Sostuvo que la alianza opositora ha abierto la oportunidad de que los grupos originarios se expresen y tengan la posibilidad de competir por la candidatura presidencial.