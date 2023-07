La Marina pronto se hará cargo del AICM al 100%

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Las Fuerzas Armadas se preparan para asumir el control total de Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), con lo cual ya contará con dos aeropuertos civiles a su cargo.

El nuevo, el de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México, es operado por el Ejército desde que se abrió hace un año. El viejo, el AICM, totalmente saturado, está a punto de quedar bajo control total de la Marina.

Quien llegue al AICM —el principal del país— puede no notar muchos cambios a primera vista. La Secretaría de Marina ya se encargaba desde hace más de un año de la seguridad. En cuanto se publique el decreto presidencial anunciado, será responsable de absolutamente todo: desde la aduana a la limpieza de los baños, desde el control migratorio al del manejo de las maletas.

Este aeropuerto por el que circulan mensualmente cuatro millones de viajeros será “una empresa dentro de un ente naval militar”, explicó su director, el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, de 73 años, en una entrevista con The Associated Press. Pero matizó: “No se va a ver que esto sea una dependencia militar”.

A diferencia del otro aeropuerto capitalino, el Felipe Ángeles, donde son guardias nacionales hasta los que piden el pase de abordar, en el AICM los únicos uniformados son los 1,500 marinos desplegados desde febrero de 2022 en labores de seguridad. El resto es y será personal civil pero “con reglas más claras”, defendió Velázquez Tiscareño. “Que rija más el orden y la disciplina”.

Desde el inicio de la administración de López Obrador en diciembre de 2018, los militares han ido asumiendo cada vez más tareas: desde la seguridad al control de aduanas y puertos; desde la gestión de viveros o viajes turísticos hacia una isla-penal hasta la construcción de millonarias infraestructuras como el Tren Maya del sureste o varios aeropuertos.

La Marina constituirá una empresa llamada Casiopea que se encargará del AICM y de otros seis aeropuertos “deficitarios” y “en manos de la delincuencia organizada”, según el vicealmirante, como el de Matamoros, en la frontera noreste; el de Ciudad del Carmen, Q. Roo, o varios en el Pacífico.

López Obrador ya había adelantado que su plan es contar con una docena de aeropuertos en manos del Ejército o la Armada para fines de 2024 y aspira a que la nueva aerolínea militar esté operando este mismo año.

Esta incursión de las Fuerzas Armadas en la aviación es contraria a las recomendaciones internacionales que marcan límites muy claros entre lo militar y lo civil, explicó Rogelio Rodríguez Garduño, profesor de Derecho Aeronáutico en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Sus posibles consecuencias jurídicas tampoco están claras. A principios de este año, la Corte Suprema consideró inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército y la respuesta del presidente fue dejarla administrativamente bajo mando civil pero con un jefe operativo militar.

Los cambios en los aeropuertos podrían ser beneficiosos en cuestiones de seguridad pero los expertos no creen que vayan a solucionar el resto de problemas que tiene la aviación de México. En 2021, el país fue degradado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos por no cumplir con los estándares internacionales en cuanto a supervisión de sus aerolíneas, lo que no significa que sean inseguras pero impide a las compañías mexicanas ampliar sus vuelos a ese país.

Según Rodríguez Garduño, es necesaria más capacitación, mejores inspecciones y elevar el nivel de competencia y competitividad del sector. Y ahí es donde el académico no tiene claro si los militares harán o no un buen papel porque, según anota, no son expertos en negocios, sino en obediencia a sus superiores.

Velázquez Tiscareño, un piloto en retiro, dijo entender la “inquietud” que generan estos cambios pero aseguró que “si se decidió que así fuera, es porque existen algunos aeropuertos del país que presentaban grandes problemas de muchos años y había que corregirlos”.

En el caso del de la capital, la lista era larga: punto de entrada de grandes cantidades de droga y de migrantes “VIP”, escáneres que no funcionaban, robo de maletas, manejo indiscriminado de los horarios de las aerolíneas, negocios sin contratos en locales y hangares, deudas, corrupción...

Todo eso aliñado con miles de viajeros diarios y la saturación total de unas instalaciones con problemas estructurales que van desde hundimientos a inundaciones periódicas o malos olores continuos.