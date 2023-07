Liberan Nayeli Cinco Martínez, cantante secuestrada en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ya liberaron a la cantante Nayeli Cinco Martínez, quien había sido secuestrada por un grupo armado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y que originó el secuestro de 16 funcionarios de Seguridad de la entidad hace dos semanas.

La cantante Nayeli Cyrene Cinco Martínez fue privada de su libertad el 22 de junio pasado, la joven madre estaba en su domicilio en Tuxtla Gutiérrez cuando varias camionetas llegaron a la colonia Santa Clara y rodearon su casa.

Después se convirtió en el centro de negociación para liberar a los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Chiapas (SSPyPC).

Durante su tradicional conferencia mañanera, AMLO señaló que la cantante no desea hablar, "no quiere saber nada" de su secuestro y llamó a que se le debe de respetar su decisión. El presidente detalló que fue informado de esta liberación este fin de semana cuando acudió a Chiapas a supervisar el avance del Tren Maya.

"Afortunadamente está ya la señora de regreso. Me dijeron ahora que fui a Chiapas, nada más que no quieren opinar, no quiere saber nada y se le debe de respetar", dijo.