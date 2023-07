Tiktoker recomienda bar secreto en Tlaxcala y lo clausuran; le reclaman

CIUDAD DE MÉXICO.- TikTok se ha convertido en una plataforma para que miles de personas compartan sus experiencias, conocimientos recomienden negocios, restaurantes y demás; aunque en ocasiones el resultado no es el esperado.

Prueba de lo anterior fue una joven tiktoker que compartió con sus seguidores el "Jenny Mezcal", un bar secreto en Tlaxcala. La creadora de contenido acudió al lugar y documentó su visita para mostrar los servicios que ofrecía.

Sin embargo, tras publicar su video, recibió una noticia inesperada y es que les clausuraron el negocio generando una avalancha de reclamos dirigidos a la usuaria de la plataforma.

Blanca Tonatzi Sánchez Gómez, como se hace llamar en TikTok, publicó el clip en su perfil oficial, donde acumula más de 160 mil seguidores y 1.4 millones de me gusta.

A primera instancia llamó la atención de sus seguidores al mostrar que la entrada del bar no era una típica puerta, sino que se encontraba "oculto" detrás de un librero ubicado al interior de una barbería. Ya en el tour documentó cada rincón del "Jenny Mezcal". Tal como lo indicó, el lugar tenía una variedad de menú con platillos y botanas por un costo de 25 pesos.

La joven aseguró que la decoración del establecimiento estaba "para tomarse fotos" y es que la temática giraba en torno a la popular bebida alcohólica que se obtiene de la planta del mismo hombre, del maguey o agave.

Tras cierre del bar "Jenny Mezcal", reclaman a tiktoker

Luego de la viralización del video, el negocio fue inspeccionado por las autoridades de la localidad. Al final se concluyó que el bar no contaba con los permisos necesarios para operar. Por lo anterior, se decidió clausurar el establecimiento.

La noticia no pasó desapercibida entre los seguidores de Blanca Tonatzi Sánchez Gómez, ya que muchos se quedaron con las ganas de ir.

"Era clandestino y ya lo clausuraron, nos corrieron ayer", "Te reto a que vuelvas a ir", "Apenas lo conocí y ya se fue", "No pues ya vimos por qué era tan secreto", "Ya no sólo es secreto, si no que ahora es imposible ir",

Para sorpresa de muchos, "Jenny Mezcal" volvió a abrir sus puertas. La tiktoker regresó al bar el pasado 6 de julio y se defendió de quienes la bautizaron como "Lady Clausura".

Ante el cuestionamiento de sus seguidores, la joven se grabó junto al dueño de la mezcalería, pues hubo personas que la acusaron de haber dejado a una familia sin negocio. No obstante, dejó en claro que a pesar de lo ocurrido es fan del bar.