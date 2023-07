Tren Maya: Acusan a AMLO de simulación en evento en Cancún

El pasado sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Cancún, Quintana Roo, el primer vagón del Tren Maya, en un acto que incluyó banderazo, saludos y varios funcionarios.

Sin embargo, usuarios de redes sociales no dejaron pasar el hecho de que aún no hay tren y el vagón era empujado por un "carrito", como se alcanza a ver en algunos videos, de modo que calificaron el evento como "una simulación".

Además, destacaron que no había gente en el evento "porque a Mara Lezama (gobernadora de Quintana Roo) se le olvidaron los acarreados" y que se trata de otra simulación del gobierno de AMLO, como ocurrió con la refinería "que no refina" y el aeropuerto "(AIFA) que no tiene vuelos".

Tren Maya: Una "simulación" de AMLO en Cancún

Acusaron al presidente de encabezar un nuevo acto de simulación de obras, "como ya lo hizo en el pasado con otras".

Como se sabe, el 8 de julio la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el presidente López Obrador dieron el banderazo de la llegada del primer vagón del Tren Maya en Cancún.

El convoy ingresó al taller y cochera de la estación Cancún, donde al día siguiente llegarían tres vagones más para armar el primer tren y hacer las primeras pruebas dinámicas.

Sin embargo, en Twitter el sitio Latinus (@latinus_us) escribió que el presidente le juega el dedo en la boca a la gente con la simulación de que el Tren Maya avanzaba en su evento, mientras en realidad era empujado con un carrito, y remata con "¡Tamales, tamales!".

El presidente le juega el dedo en la boca a la gente con la simulación de que el Tren Maya avanzaba en su evento, mientras en realidad era empujado con un carrito.



¡Tamales, tamales!#SátiraSurrealista de @vampipe#Latinus #InformaciónParaTi pic.twitter.com/9GzNX9rFjP — Latinus (@latinus_us) July 10, 2023

Críticas en redes sociales a la recepción del primer vagón del Tren Maya

A su vez, el usuario que se identifica como Mau (@MauViramontes) afirmó que se trató de otro de los engaños de López Obrador.

"En el pasado ya lo hizo con la simulación del transporte de Buenavista al AIFA que dicho sea de paso, sigue sin existir. Hoy lo hace nuevamente con el Tren Maya, un tren destinado al fracaso. AMLO sigue MINTIENDO. Reprobable".

Los engaños de López Obrador.

En el pasado ya lo hizo con la simulación del transporte de Buenavista al AIFA que dicho sea de paso, sigue sin existir.

Hoy lo hace nuevamente con el Tren Maya, un tren destinado al fracaso.

AMLO sigue MINTIENDO.

Reprobable. pic.twitter.com/oEIFThMKG8 — Mau (@MauViramontes) July 10, 2023

Vero Islas (@LOVREGA) comparte un video y señaló que se ve a Mara Lezama, que "se le olvidaron los acarreados".

"Y ahi ríenen (tienen) a AMLO saludando a nadie para dar la impresión de que había gente". Al tuit lo acompaña un video donde se observa que no hay nadie en los alrededores.

Se ve a @MaraLezama se le olvidaron los acarreados.



Y ahi ríenen a AMLO saludando a nadie para dar la impresión de que había gente. pic.twitter.com/ib8NtTFOP6 — Vero Islas (@LOVREGA) July 10, 2023

Otro que escribió al respecto fue Vocero (@DonVocero): "La cuatroté ha inaugurado una refinería que no refina, un aeropuerto sin vuelos y ahora un tren que no avanza. Todo es una maldita simulación".