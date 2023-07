Difunden audio de alcaldesa de Chilpancingo y presunto líder de ‘Los Ardillos’

CHILPANCINGO.- Tras la polémica de la reunión de Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo (Guerrero), con el presunto líder del grupo criminal ‘Los Ardillos’, un audio de dicho encuentro fue difundido en redes sociales.

En dicho audio la presidenta municipal se quejó de las decisiones del gobierno estatal y federal, ambos encabezados por figuras de su partido Morena, Andrés Manuel López Obrador y Evelyn Salgado Pineda.

Audio de Norma Otilia Hernández y líder de ‘Los Ardillos’

En redes sociales se difundió un audio poco claro de la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández en reunión en un restaurante con un hombre señalado por ser el presunto líder del grupo criminal ‘Los Ardillos’, uno de los principales generadores de violencia en Chilpancingo.

“Buenos días, ¿cómo estás?, ya te hacía más viejito”, saluda la alcaldesa, a lo que el anfitrión de la reunión responder: “Adelante. Bien… sí, ya estamos viejitos”.

“Sí ya estás en el cuarto piso […] ¿cuál es la situación?, ¿cómo poder ayudar? Ni me interesa cuál o a qué te dedicas…”, expresa la morenista.

“Yo matándome, buscando la forma para generar lana, para cubrir esto, para cubrir el otro ¿Para qué estos desmadres se estén realizando? Somos incompetentes, ¿le quiere entrar a la fuerza? Pero bueno, quieren traer la batuta, ahí está ¿Ahora si me busca?”, expresó la alcaldesa.

“Ustedes ya tienen definida su ruta y su estrategia ¿Usted cree que a mí me toman en cuenta? No, porque es acá, se hace arriba. Aquí nada más nos dicen vamos a hacer esto. Niégate ¡Nah!”, se queja la presidente municipal.

Difunden vídeo de alcaldesa de Chilpancingo con líder criminal

A principios de julio se difundió un vídeo de la alcaldesa de Chilpancingo en un restaurante junto a Celso Ortega, señalado como jefe de ‘Los Ardillos’.

Norma Otilia Hernández reconoció que tuvo dicha reunión, pero aseguró que el vídeo estaba editada y negó haber acordado algún pacto o trato con el crimen organizado, incluso afirmó que no conocía la identidad del sujeto durante el desayuno.

Fue un desayuno fortuito, no puedo decir quien me invitó. Era la primera vez, ni siquiera conocía a la persona… me siento con mucha gente. Solo nos saludamos. Yo trato de ser siempre amable", dijo la alcaldesa.

La morenista dijo que estaba abierta a que la Fiscalía investigue los hechos.

Violencia en Chilpancingo y otras zonas de Guerrero

Tras la difusión del vídeo de la morenista con el líder de ‘Los Ardillos’ se reportaron varios hechos violentos en Guerrero, principalmente en Chilpancingo.

El domingo 9 de julio el corresponsal del periódico “La Jornada” en Nayarit Luis Martín Sánchez Iñiguez fue hallado ayer sábado sin vida en el poblado de Huachines después de estar desaparecido por cuatro días.

El mismo día, nueve unidades del transporte público de Chilpancingo, de las comunidades de Petaquillas, Chilapa y Mochitlán, fueron incendiadas, atacadas a balazos y con granadas de fragmentación en la capital de Guerrero.

Ayer lunes 10 de julio, cerca de dos mil transportistas y campesinos montaron un bloqueo en la Autopista del Sol, lo que derivó en fuertes enfrentamientos con la policía durante los cuales se apoderaron de vehículos blindados ‘Rino’ y privaron de su libertad a agentes y funcionarios.

A finales de junio también se hallaron siete cadáveres en la capital del estado con un mensaje dirigido a la alcaldesa Norma Otilia Hernández que decía: "Saludos presidenta: Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después que viniste a buscarme, con cariño, tu amigo"

PAN pide 'desaparición de poderes' en Guerrero

Ante la ola de violencia en Chilpancingo, Guerrero, Jorge Triana, diputado del PAN habló en la Comisión Permanente sobre la necesidad ‘urgente’ de la desaparición de poderes en dicha entidad.

El diputado aseguró que se vive una ausencia de gobierno en Guerrero que “es todavía peor que se puedan pasear a sus anchas los criminales sin que haya ningún tipo de respuesta de la autoridad”.

Triana aseguró que en dicha entidad “no hay poder Ejecutivo, no hay poder Legislativo, no hay poder Judicial”, por lo que consideró urgente la desaparición de poderes estatales.

“La Constitución es muy clara, faculta al Senado de la República a esta posibilidad y creo que sí habría que tomar en cuenta esta situación”, expresó ante miembros de la prensa.

“Pocas veces en la historia moderna habíamos visto que criminales se dieran el lujo de robar vehículos oficiales y con ello tomar instalaciones gubernamentales. Me parece muy, muy grave y están puestas las condiciones para que se solicite la desaparición de poderes”.

¿Qué es la ‘desaparición de poderes’ en México?

La desaparición de poderes es un proceso legal en México, mediante el cual se declara que los poderes públicos como tales han dejado de existir en un estado de la República, y por lo tanto del gobierno federal.

En dicho caso, el Senado interviene sobre la soberanía de dicho estado para designar nuevos poderes que sustituyan a los desaparecidos. Se trata de una facultad de la Cámara Alta contemplada en el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.