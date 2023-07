Hermano de AMLO promete retirar espectaculares de Claudia Sheinbaum, en Tabasco

VILLAHERMOSA.- José Ramiro López Obrador, exalcalde de Macuspana y hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que serán retirados todos los espectaculares y propaganda que promueve la imagen política de Claudia Sheinbaum en el estado de Tabasco.

“Hice este llamado de los espectaculares que se estaban poniendo, y que estaban puestos ya; yo creo que esta misma semana se van a retirar”, dijo el hermano de AMLO ante medios de comunicación en Tabasco.

En diversas ocasiones, miembros de la oposición criticaron la colocación de espectaculares y propaganda de Claudia Sheinbaum en varias ciudades del país desde hace meses, calificándolo como un acto de campaña anticipada.

Ante medios de comunicación, José Ramiro López Obrador dijo que serán retirados en los próximos días los espectaculares de Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia en 2024.

El exalcalde de Macuspana aseguró que la morenista, quien visitará Tabasco este miércoles, aceptó que sea retirada toda la publicidad a su favor para así atender el llamado del presidente López Obrador de evitar gastas recursos.

José Ramiro López indicó que desconoce el número exacto de espectaculares y bardas en la entidad así como la identidad de quien o quienes financiaron la publicidad.

Además, dijo que no sabe si las otras ‘corcholatas’ de Morena también retiraran los promocionales que promueven su imagen.

?? #AlMomento | Señala José Ramiro López Obrador que cumplirán e llamado del presidente #AMLO, de retirar todos los espectaculares en la entidad en este caso de la aspirante @Claudiashein pic.twitter.com/2rrjskZELI — XEVA TABASCO (@XEVATabasco) July 12, 2023

El día de ayer, el presidente pidió a las ‘corcholatas’; Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrad, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum; evitar gastos durante el proceso interno como los que hacen ‘los conservadores’.

“Ojalá y no lo hagan, ojalá no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González. No sé si lo estén contratando, pero si lo están haciendo no estarían actuando correctamente”, advirtió.