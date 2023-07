Muere el periodista Jorge Berry: más de 50 años de trayectoria

El periodista Jorge Berry, quien durante más de 50 años ejerció su labor en diversos medios nacionales, falleció este jueves 13 de julio en Puerto Vallarta, Jalisco, a los 72 años de edad, según confirmó su familia a El Financiero, uno de los medios en los que colaboró.

Apenas ayer Jorge Berry fue internado de emergencia en un hospital en Puerto Vallarta, donde horas después fue declarado con muerte cerebral.

Muere el periodista Jorge Berry

Sin embargo, este jueves en la tarde trascendió la noticia de su muerte en redes sociales, donde conocidos periodistas expresaron su pésame, como Adela Micha, Antonio de Valdés, César Martínez, y medios como El Financiero, El Universal y Milenio.

Con profundo dolor les informo que mi estimado amigo Jorge Berry (@jorgeberry) falleció en Puerto Vallarta. Querido Jorge, siempre te llevaré en mi memoria y agradezco cada espacio que compartimos. Un abrazo apretado a toda su familia. pic.twitter.com/tUOPv7J5Nq — Adela Micha (@Adela_Micha) July 13, 2023

También expresaron su pésame representantes de la política, como Santiago Creel y Jesús Zambrano, en representación del PRD.

Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Berry, un gran periodista y persona comprometida con su labor. Un abrazo y mis condolencias a toda su familia. Descanse en paz. https://t.co/qm2uchF2Vk — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) July 14, 2023

A Berry, colaborador de Televisa, El Financiero, W Radio y otros medios, se le recuerda porque dio a conocer en vivo en televisión el ataque terrorista contra Las Torres Gemelas, en Nueva York,el 11 de septiembre de 2001.

"Las Torres Gemelas se me cayeron en vivo, estaba al aire, a medio noticiario y a las 24 horas ya reportaba desde Nueva York", recordó en entrevista para La Afición.

Comenzó su trayectoria dentro del periodismo en 1973 en Televisa y fue conductor de deportes con Jacobo Zabludovsky en el noticiero 24 Horas.

A nombre de todos los que formamos parte de Grupo Imagen, lamentamos el sensible fallecimiento del periodista Jorge Berry. QEPD uD83DuDD4A pic.twitter.com/oC9PIii2CR — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) July 13, 2023

¿Quién fue Jorge Berry?

Nacido en Ciudad de México, durante su larga trayectoria como periodista cubrió importantes eventos, como los funerales de la Princesa Diana de Gales en Londres, Reino Unido (1997), la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba (1998) y a México (1999). Un años después fue el titular del noticiero Primero Noticias, con Lourdes Ramos.

En 2015 fue el narrador oficial del Superbowl, por el cual le dieron un anillo de oro blanco por los mismos juegos, siendo así el único periodista mexicano en obtenerlo.

uD83DuDEA8 MURIÓ JORGE BERRY: El ÚNICO PERIODISTA con un ANILLO DEL SUPER BOWL y DISCÍPULO de Zabludovsky ?? https://t.co/tHYZmNp1Zw — Adela Micha (@Adela_Micha) July 14, 2023

Además de dedicarse a escribir sobre política internacional, tenía un amplio conocimiento sobre deportes y música.

Antes de comenzar su carrera en medios de comunicación se dedicó al rock y fundó la banda Pop Music Team, en compañía de sus amigos, con quienes tocó en diferentes recintos de la Ciudad de México, e incluso se codeó con agrupaciones como Three Souls In My Mind.

Desde #ElConsejo lamentamos la muerte de Jorge Berry, importante periodista que por medio siglo fue presentador de noticias en televisión y radio. Deseamos pronta recuperación y resignación a sus familiares y amigos. QEPD pic.twitter.com/t7TZLupZk3 — Consejo Ciudadano Mx (@elconsejomx) July 14, 2023

Hace 50 años, en 1973, dejó la música y se dedicó de lleno al periodismo, donde comenzó en la sección de deportes y posteriormente se dedicó a la cobertura de temas de política.