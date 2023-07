Se registran sismos de magnitud 6.5 y 5.1 en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO.— En las primeras horas de este viernes, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que se registró un sismo de magnitud 6,5 en Chiapas, sin que hasta el momento se reporten víctimas mortales ni daños materiales de consideración.

El movimiento telúrico ocurrió a las 03:29 horas locales y su epicentro se reportó a 140 kilómetros al suroeste del poblado de Pijijiapan, Chiapas, detalló el SSN, en su cuenta oficial de Twitter.

El temblor se localizó en las coordenadas latitud norte 14.81 y longitud oeste menos 94.15, a una profundidad de 16.1 kilómetros, precisó el organismo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con información de Protección Civil de Chiapas, el movimiento telúrico remeció la mayor parte del estado, por lo que se activaron los protocolos de revisión en la zona.

Algunos habitantes salieron de sus domicilios a las calles como medida de prevención tras el sismo.

México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de cinco placas tectónicas: la placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera, y la placa del Caribe.

El SSN reporta en promedio la ocurrencia de 40 sismos por día, siendo Chiapas y Oaxaca los estados con mayor sismicidad en la república mexicana.

No suena alerta sísmica

A la 3:29 de la madrugada de este viernes, se registró un sismo de magnitud 6.5 en Pjijiapan, Chiapas.

El Sistema de Protección Civil de Chiapas activó el protocolo ante el sismo, y no se reportan daños o víctimas.

Algunas cámaras de seguridad lograron captar el momento en que el movimiento telúrico sacudió las calles de Chiapas.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C., señaló que los altavoces no emitieron el sonido porque “la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos".

Además de que el sensor cercano se encuentra en la costa de Oaxaca, a 25 km al noroeste de Salina Cruz.

Se registra segundo sismo de magnitud mayor a 5 en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un nuevo sismo con epicentro en Chiapas, con una magnitud de 5.1 y epicentro en Tonalá.