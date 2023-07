Liberan a estadounidense secuestrada en México tras intervención del FBI

TEPATITLÁN.- La estadounidense Mónica de León Barba, desaparecida en México desde hace ocho meses, fue hallada con vida tras la intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la investigación.

La joven hispana originaria de California, Estados Unidos fue liberada el pasado viernes 14 de julio en el estado de Jalisco, según informaron familiares de la víctima.

Mónica de León, residente de San Mateo en California, fue liberada por sus secuestradores el viernes pasado en Tepatlitlán, mismo poblado del estado de Jalisco en México tras ocho meses privadas de su libertad.

“Por primera vez en mucho tiempo tenemos buenas noticias. Necesito agradecer a cada persona que ayudó a mi familia y a mí a superar esta experiencia. Si todos podemos finalmente cerrar este capítulo de nuestras vidas y trabajar en el largo camino de curación que tenemos por delante”, escribió el hermano de la joven.

“Los últimos ocho meses fueron traumatizantes para mi hermana y le quiero dar todo el tiempo que necesite para sanar […] Lo bueno es que finalmente está en casa y nuestra familia está completa de nuevo”, añadió.

?? Woman kidnapped in Mexico for months now home.



Monica De Leon Barba is now back in the Bay Area, almost 8 months since she was kidnapped in Mexico while she was walking her dog. The FBI said she was released yesterday and said no arrests have been made … pic.twitter.com/edulY0mPKs