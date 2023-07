''La peor pesadilla'' de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Hace un mes, Morena “parecía imposible de derrotar. Eso ya no es cierto”, advierte Mary Anastasia O’Grady en su columna semanal en el Wall Street Journal (WSJ). ¿La razón? Xóchitl Gálvez.

En su artículo, titulado “AMLO hace de Xóchitl un nombre familiar en México”, Mary O’Grady describe a Xóchitl Gálvez como “una mexicana de amplia sonrisa y aura optimista”, pero también como la “peor pesadilla del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

La senadora anunció su intención de buscar la candidatura presidencial por la alianza opositora el pasado 27 de junio. Desde entonces, ha ganado una notable atención a nivel nacional que Mary O’Grady atribuye parcialmente a López Obrador, “que la ve claramente como una amenaza”.

“El Presidente tiene razón en estar preocupado. Gálvez es una política inteligente con un aire de guerrera feliz. Hace sólo un mes Morena parecía imposible de derrotar. Eso ya no es cierto”, asegura la columnista.

Morena, señala, llega a las elecciones vendiendo una “sólida historia macroeconómica”, con la estabilidad del peso “cubriendo una multitud de pecados”. Sin embargo, afirma, esa estabilidad se debe a la liberalización económica a la que el Presidente tanto se opone: “libre comercio, protección de los inversores y política monetaria transparente”.

Y a pesar de la situación del peso, “México está muy por debajo de su potencial”. Es en ese escenario, dice, que aparece Xóchitl.

Mary O’Grady admite que la candidatura de Xóchitl no es segura, pero resalta sus cualidades: nacida en una familia pobre, en el estado de Hidalgo, logró licenciarse en ingeniería informática y creó exitosas empresas de consultoría especializadas en edificios “inteligentes”.

También creó una fundación para luchar contra la desnutrición infantil en las comunidades indígenas. “Cuando no abusa de su poder, la insulta descaradamente. La llama marioneta de la élite” y se burló de ella comparándola con una vendedora de tamales, denunció Mary O’Grady. Sin embargo, “mientras el presidente degrada el trabajo duro, Xóchitl habla a la nación de sus aspiraciones, la libertad y el respeto a las instituciones. Son temas sobre los que muchos mexicanos querrán oír hablar más”, agregó.

“De ese tamaño es su miedo, están apanicados. Tiene miedo el Presidente porque no pensaba en enfrentar a una mujer de los tamaños de su servidora, en el sentido de que me crezco al castigo, no me doblo, tengo experiencia, resultados, soy valiente”, dijo Xóchitl en su reciente visita a Veracruz.