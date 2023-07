Detienen a pareja que agredió a una maestra de kinder en Edomex

CUAUTITLÁN IZCALLI.- La pareja de padres de familia que agredió a una profesora en el interior de la escuela Frida Kahlo, en Lomas de Cuautitlán; fue detenida esta tarde de martes y trasladada a la fiscalía General de justicia del Estado de México.

Así lo confirmaron autoridades locales, quienes confirmaron las identidades de los mismos como Jesús Adid “N” y a Laura “N”. Se les acusa de haber golpeado a la maestra Brenda “N” y a la cocinera Rosa “N”.

Padres amenazan con un arma a una maestra en Edomex: ''A mi hijo no lo tocas'' (VÍDEO)

Como se informó, la víctima -una maestra de preescolar- fue golpeada y encañonada por una pareja que la obligaron a pedir disculpas a su hijo, lo cual quedó grabado por cámaras de seguridad.

Autoridades mexiquenses emprendieron la búsqueda de los agresores identificados como Jesús y Laura, informaron autoridades de Cuautitlán Izcalli.

Al respecto, la víctima informó que la única interacción que tuvo con la madre del menor, quien presuntamente la acusó de "ser mala" y por ello el motivo de la agresión, se dio el pasado viernes cuando entregó al niño.

Sobre los protocolos de la escuela respecto al presunto maltrato a los menores de edad, la maestra señaló que en primera instancia los padres debieron solitar una audiencia con la directora, a fin de aclarar la situación.

"Me duele mucho, por el daño psicológico causado a los niños. Uno incluso, después de que pasó todo, me dijo: 'No llores, Miss. Aquí todos estamos felices porque tú nos cuidas'".