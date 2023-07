AMLO descarta demandar a abogado de García Luna: "está muy protegido"

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no podrá denunciar a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, porque las leyes de Estados Unidos protegen su labor profesional.

Meses atrás, el presidente planteó demandar a César de Castro por daño moral, porque lo mencionó en uno de los interrogatorios a Jesús ‘El Rey’ Zambada García, en el juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna.

“Resulta que hice una consulta con abogados y está muy protegido el abogado de García Luna, por las leyes, cosa de impunidad, y no se puede, no procede una denuncia en contra de él, hay vamos a decir, tesis, jurisprudencia en el derecho, en las leyes de Estados Unidos que protegen a los abogados, no se les puede acusar por difamación y daño moral”, expuso.

Detalló que “no hay manera, tengo dictámenes que pedí de algunos abogados, y la recomendación es, no se puede”.

En su conferencia de prensa, dijo que como no puede demandar al abogado del exsecretario de Seguridad Pública, escribe una carta que hará pública la próxima semana, a manera de protesta.

“Estoy haciendo una carta al abogado de García Luna. La voy a hacer pública, que es al mismo tiempo una protesta”, dijo López Obrador.