Denuncia de Morena por corrupción es 'politiquería', dice Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO.- Víctor Hugo Romo, exalcalde por Morena de Miguel Hidalgo, y su exdirector jurídico en la demarcación, Gustavo García, solicitaron a la Fiscalía de la Ciudad de México que inicie una carpeta de investigación contra Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México.

El exalcalde morenista señaló a la panista por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción.

Presentan denuncia contra Xóchitl Gálvez

La tarde de este jueves, Víctor Hugo Romo, presentó una denuncia contra Xóchitl Gálvez por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción.

El exalcalde de Morena y ahora asesor del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum – también aspirante a una candidatura presidencial – señaló a la opositora por permisos otorgados durante su gestión como jefa delegacional.

De acuerdo con el morenista, entre 2015 y 2018, Xóchitl Gálvez otorgó permisos para la construcción de los desarrollos inmobiliarios Distrito Polanco en Periférico 137, y One Marina Park en Marina Nacional 60.

El conflicto de interés y los otros delitos por los que señaló a la panista derivarían de la utilización de datos privilegiados con las dos empresas de las cuales es socia para obtener contratos por más de 70 millones de pesos con el desarrollador inmobiliario.

“Cuando ella (Xóchitl Gálvez) fue delegada sus dos empresas High Tech Services y OMEI (Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes) a través de Simetric Grupo Inmobiliario contrataron a dichas empresas para hacer los dos desarrollos inmobiliarios”, expuso.

En la administración de Xóchitl Gálvez, la delegación Miguel Hidalgo otorgó permisos, manifestaciones de construcción y la publicitación vecinal, hechos que aseguró constituyen delitos como el tráfico de influencias y conflicto de interés, sostuvo el exalcalde.

Romo afirmó que es solo la primera denuncia contra la opositora, debido a que calcula que existen 12 desarrollos inmobiliarios en las mismas circunstancias.

El morenista aseguró que una vez que se judicialice la carpeta de investigación podrían ser llamados a comparecer los exfuncionarios de Miguel Hidalgo que ahora trabajan en alcaldías como Benito Juárez y Cuajimalpa, actualmente gobernadas por partidos integrantes de la alianza opositora.

Denuncia de Romo es ‘politiquería’: Xóchitl Gálvez

En declaraciones similares al presidente Andrés Manuel López Obrador, la senadora Xóchitl Gálvez dijo que la denuncia penal del morenista es ‘politiquería y conveniencia política’.

“Se está subiendo a un tema por conveniencia. Nunca me denunció siendo alcalde […] No hay una sola manifestación de obra otorgada de manera indebida durante mi administración, tan es así que Víctor Hugo Romo volteó de cabeza mi administración y no encontró nada”, afirmó.

La panista dijo que el exalcalde pide investigarla ahora “para llamar la atención, pero ahora sí que me pongo a disposición de la autoridad” y recordó que ella lo ha denunciado por presuntamente lucrar con desarrollos inmobiliarios cuando fue funcionario.

“De hecho le decían Romo Ratota”, expresó Xóchitl Gálvez durante su visita a Chihuahua como parte del proceso interno del Frente Amplio por México para designar al futuro candidato a la presidencia en las elecciones de 2024.

“Él sí tiene que dar cuenta de Minería 88, donde en lugar de 14 departamentos hicieron 33, donde él y su director de gobierno tienen departamento, un pent-house. Gutenberg 126 donde permitió en lugar de cuatro departamentos 15; en Monte Camerún 50 donde en lugar de tres niveles se permitieron nueve, todo bajo la administración de Romo todo denunciado”, sostuvo.

La panista agregó que ha presentado denuncias contra Romo por “Mercado Escandón, por el Mexicanito, por el edificio Delegacional”.

“Cinco años después de que Romo dejó el cargo denuncia “por conveniencia política”, pero cuando fue alcalde (después de ella) no presentó una sola denuncia”, concluyó la aspirante.

