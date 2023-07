La información de mis empresas salió de la UIF: Xóchitl Gálvez

La senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó en un discurso que ofreció en Morelos que la información de su empresa salió de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y cuyo titular, Pablo Gómez se la habría entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Solo tres semanas tiene que anuncié que buscaré coordinar este Frente Amplio para resolver estos problemas que este presidente no quiere resolver... tengo tres semanas, solo tres semanas y tiembla como gelatina el presidente".

Durante su discurso, Xóchitl Gálvez afirmó que, pese a que le "registraron" sus cuentas, no encontraron un peso en ellas del erario público, "no me encontró un peso en la administración de Fox como delegada en mis cuentas, porque no existe, porque nunca me he robado un centavo del erario y, ¿qué fue lo que les quedó? ir a meterse con mis empresas".

En su discurso la senadora también cuestionó el hecho de que los del Gobierno del presidente López Obrador, no comprenden que hayan empresarios honestos que pueden ganarse la vida honradamente haciendo obra. "Háganme la buena que yo tenga 1,400 millones de pesos... eso es la venta. Cómo se ve que esos pendejos en su vida han pagado una nómina, como se ve que ellos no saben que hay costo de equipo, que hay materiales, que hay indirectos...", continuó.

Adicional a los gastos que la senadora mencionó que después de gastos de obra, si bien te va, ganas el 8% y de ese porcentaje hay que pagar un 33% al Gobierno y otro 10% para reparto de utilidades, así como pago por el aseguramiento de sus trabajadores ante el IMSS.

AMLO expuso contratos privados de empresas de Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió a través de su cuenta de Twitter una liga que redireccionada a un servidor donde se alojaba información de contratos de los últimos años de las empresas de Xóchitl Gálvez donde, según afirmó el presidente, en los últimos nueve años había tenido contratos por 1,400 millones de pesos en contratos del gobierno.

Tras las críticas recibidas por la exposición de esos documentos, Xóchitl Gálvez le informó que lo demandaría por la vía legal por exponer información privada y, pese a que se afirmó que los contratos eran con el gobierno, únicamente una parte de éstos eran de la administración pública y, recientemente en la misma administración de López Obrador.

Tras darse a conocer la noticia de las empresas de Xóchitl Gálvez también prestaban servicios en la actual administración, Banobras canceló un contrato a una de las empresas de la senadora por un monto de 400 mil pesos que, según explicó Xóchitl Gálvez se había ganado por licitación.