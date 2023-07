Ricardo Salinas Pliego regalará una casa de 20 mdp por aniversario de TV Azteca, ¿cómo ganarla?

CIUDAD DE MÉXICO.— Ricardo Salinas Pliego anunció que celebrará los 30 de TV Azteca regalando una casa con valor de 20 millones de pesos. Asimismo, el polémico empresario también dio a conocer que regalará automóviles, pues además de "querer repartir una parte de su fortuna, está cansado de ver tanto jodido en México".

Tras este anunció, muchos se han preguntado cómo hacerle para ganar la casa de 20 millones que sortea Salinas Pliego.

¿Por qué Ricardo Salinas Pliego regalará una casa de 20 millones de pesos?

Mediante un vídeo compartido en su cuenta de Twitter, el presidente de Grupo Salinas, informó que celebrará el aniversario número 30 de Azteca con regalos para los televidentes, sin embargo, durante su anunció lanzó un par de fuertes y contundentes indirectas al actual Gobierno.

Y es que Ricardo Salinas fue muy directo al afirmar que “ser pobre no tiene nada de bueno”.

El tercer hombre más rico de México reafirmó esta idea dejándose ver de vacaciones en un lujoso yate el cual navega por las aguas del Mar Mediterráneo.

Ya estuvo bueno de ver tanta pobreza en México y hoy decidí hacer algo personalmente para que el país mejore, en unos minutos más me dirigiré a ustedes por video vía Twitter… pic.twitter.com/AU7aW2qLXf — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 19, 2023

¿Cómo ganar la casa que Ricardo Salinas Pliego regalará por el 30 aniversario de TV Azteca?

El fundador de la televisora del Ajusco no fue muy claro con las instrucciones sobre cómo se llevara al cabo la rifa, pues se enfocó en señalar que regalará una casa la cual puede tener un valor máximo de 20 millones de pesos, y “para que no batalle, el ganador o ganadora va a escoger en dónde, en qué ciudad quiere que le entreguemos su casa”.

Pero además de la casa, Ricardo Salinas mencionó que va a regalar unos “súper automóviles” y que pronto estará dando a conocer cuál será la mecánica para participar: “pero pónganse abusados porque es aquí por las redes sociales”, puntualizó el magnate.

Si bien, su mensaje generó de inmediato las reacciones y los comentarios, también se hicieron presentes las críticas, pues el fundador de Grupo Salinas aprovechó el anunció de su mega sorteo —para celebrar las tres décadas de éxito empresarial que ha tenido desde la fundación de TV Azteca— para emitir una crítica.

Como ya es costumbre, Ricardo Salinas Pliego expresó su pensar mediante frases que han indignado a algunos de sus haters, pues destacó lo mal que está resignarse a "la pobreza".

“Cuando nacemos somos pobres, llegamos al mundo encuerados y sin nada, nos cuidan nuestros padres y nuestras familias y poco a poco vamos adquiriendo poco o mucho, pero no tiene nada de bueno la pobreza”, exclamó el polémico empresario mexicano.

Y agregó: “Se requieren muchas cosas, no es una receta fácil, pero sí sabemos que ser pobre no tiene nada de bueno. Entonces a mí me ha ido muy bien en la vida y quiero compartir algo de lo que yo he logrado con alguno de ustedes”.

Ya me canse de ver tanto cabrøn #Gobiernicola inepto enriquecerse y enriquecer a sus hijos de la noche a la mañana, estoy enfadado de ver qué tengan jodido a México. Por eso YO voy a hacer millonarios a algunos de mis seguidores y televidentes de @Azteca, celebremos el… pic.twitter.com/ceXVzSorop — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 19, 2023

