Xóchitl Gálvez sobre pensiones a expresidentes: ''Yo no la necesito, AMLO sí''

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora y aspirante a una candidatura presidencial, Xóchitl Gálvez, aseguró no necesitar de la pensión a expresidentes que eliminó Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó si la necesitará porque no cuenta con ingresos propios.

Durante su visita al estado de Chihuahua, la senadora fue cuestionada por las declaraciones del expresidente Vicente Fox Quesada sobre pasar por dificultades económicas al no contar con la pensión a expresidentes pero dijo confiar en que Xóchitl Gálvez restauraría la prestación.

Fox pide restaurar pensiones a expresidentes

El expresidente Vicente Fox expresó su confianza en que Xóchitl Gálvez vuelva a implementar la pensión para expresidentes en caso de ser elegida para encabezar el Frente Amplio por México y ganar las elecciones ala presidencia de México.

En entrevista con Fernando del Collado, Fox dijo que ha batallado económicamente al no recibir la pensión para exmandatarios, retirada en este gobierno.

“Batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo, la pérdida de la pensión, la pérdida de los talentos y recurso humano y la pérdida de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores”, respondió a los cuestionamientos sobre la pensión que le fue retirada.

Xóchitl Gálvez aclara si restaurará pensiones a expresidentes

Al ser cuestionada por las declaraciones de Fox y la posibilidad de restaurar la pensión a expresidentes, Xóchitl Gálvez dijo que se trata de un tema “que hay que estudiar” pero aseguró que un seguro de gastos médicos si podría ser pagado.

La senadora panista dijo que, en su caso, tiene un seguro con costo de 130 mil pesos mensuales pero, si el mismo seguro se contratará en paquete para 300 mil empleados es posible el precio se reduzca a 70 mil pesos, con lo que el gobierno podría licitarlo.

Al hablar específicamente sobre las pensiones, Xóchitl Gálvez dijo que a diferencia de López Obrador ella no necesitaría el recurso.

“Creo que AMLO sí la necesitaría porque no sé de qué va a trabajar, nunca le he visto un ingreso […] yo no la necesitaría porque tengo una empresa que está constituida desde hace 31 años y pretendo vivir de mi trabajo como ingeniera el resto de mi vida”, sostuvo.

¿Oposición tendrá alianza con Movimiento Ciudadano?

Durante su visita, la senadora recriminó que Morena está lleno de expriistas no confiables como Manuel Bartlett, actual titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Ignacio Ovalle, actual titular de Segalmex.

Xóchitl Gálvez resaltó que el propio López Obrador era priista, sin embargo, en el Frente Amplio por México tiene buenos elementos de todos los partidos e incluso dio cumplidos a Movimiento Ciudadano.

“Yo me quedo con la parte buena del PRI, hay personajes del PRI que han construido instituciones, que le han apostado a ser el seguro social, al INE, a temas importantes en derechos humanos", expresó la panista sobre el partido tricolor.

"Me quedo con ese PRD que busca la justicia social; con ese PAN que siempre ha pensado en el bien común y en la libre empresa y posiblemente con ese MC de libertades, que pudiéramos construir una gran agenda”, afirmó.