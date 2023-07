Garduño pide perdón por muerte de 40 migrantes en incendio en Ciudad Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), pidió perdón por la muerte de 40 migrantes durante un incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez hace cuatro meses.

El funcionario también recordó que actualmente está vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público relacionado con el caso del incendio en Ciudad Juárez.

No dan a conocer un vídeo del incendio en Ciudad Juárez

Este viernes, Francisco Garduño dijo que el proceso al que está vinculado por la muerte de 40 migrantes en el incendio de Ciudad Juárez significa que debe recapacitar por la conducta y circunstancias que llevaron al siniestro.

“Estoy vinculado a proceso como responsable de los hechos, por eso tengo que recapacitar”, dijo el titular del INM a cuatro meses del siniestro que dejó como saldo 40 muertos y 27 heridos.

“Hay que humanizar estaciones migratorias y tutelar que las cobijen los derechos humanos. Si en algún momento los hemos ofendido con palabra o conducta, les pedimos perdón”, expresó Garduño.

Durante la develación del mural hecho por personas migrantes “Migr-ARTE” en la estación migratoria Las Agujas, en la Ciudad de México, el funcionario reconoció que los 56 centros migratorios no han sido remodelados desde 1990, por lo que las estructuras no son las adecuadas.

“El hecho y suceso lamentable de Ciudad Juárez, nos hace reflexionar. Y aquí estamos”, sostuvo, aunque hasta el momento el INM no ha emitido un comunicado oficial sobre la petición de víctimas del incendio por ‘humanizar’ las estaciones migratorias.

Las declaraciones de este julio difieren de las hechas en mayo pasado cuando Garduño aseguró 'dormir tranquilo' tras el incendio en la estación migratoria porque él estaba a más de mil kilómetros de distancia, y responsabilizó a los migrantes venezolanos por comenzar el siniestro.

“Yo estaba a mil 800 kilómetros de distancia del suceso. No podía llegar en tres minutos que se suscitó la conflagración, en la cual dos venezolanos provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional (de Migración), irresponsablemente, no localizaron el fuego", afirmó el pasado 19 de mayo.

Garduño Yáñez también dijo que no tiene contemplado renunciar a su cargo y será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien decida si continúa o no frente al INM.

“Duermo tranquilo, yo solamente soy un empleado más soy parte del equipo y no conozco las decisiones del presidente a torno a mi cargo; sin embargo, nunca me escondí para hacer frente a la tragedia en Ciudad Juárez”, sostuvo en dicha ocasión.

Francisco Garduño, comisionado del @INAMI_mx, afirma que “duerme tranquilo” tras la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez



Pone de pretexto la distancia y, como él no estaba ahí, dice que no es su culpa



?? @Gil_Molina pic.twitter.com/neR8c7Du4A — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 19, 2023