El expresidente Fox ''no me representa'': Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En su visita a Oaxaca, Xóchitl Gálvez condenó las expresiones del expresidente Vicente Fox contra el origen de la morenista Claudia Sheinbaum, al subrayar que siempre va a reprobar ese tipo de manifestaciones, pues “no estamos para ese tipo de descalificaciones y declaraciones”.

La aspirante presidencial opositora recalcó que no está de acuerdo en que el exmandatario haya hecho alusión en redes sociales a la ascendencia de la exjefa de Gobierno capitalino y haya agredido el origen de la morenista Claudia Sheinbaum.

En declaraciones a los medios de comunicación Xóchitl Gálvez se deslindó del expresidente Fox y fue enfática en censurar sus expresiones racistas.

“Lo voy a condenar públicamente trátese de quien se trate. Creo que no estamos para ese tipo de declaraciones, de descalificaciones de nadie por su origen religioso, su origen cultural, nada... estamos para sumar todos. Entonces yo le digo al (ex) presidente Fox que no me representa, él me invitó al gabinete, cumplí en el gabinete y hasta ahí. Es más, tiene un buen rato que ni lo veo”, dijo la legisladora.

El pasado 21 de julio Vicente Fox compartió en redes sociales un mensaje en el que se lee: “Sheinbaum es judía búlgara, Marcelo es fifí francés, Noroña es extraterrestre y Adán Augusto es de Transilvania. ¡La única mexicana es Xóchitl!”, tras el cual le llovieron las críticas.