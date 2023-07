Una política desatendida

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Especialistas advirtieron que el aparente desinterés de México en política comercial podría acarrear problemas económicos graves, pues el papel del país es “demasiado importante”.

Los especialistas dijeron que a pesar de que México cuenta con 14 tratados comerciales con 50 países y que ocupa la posición 12 entre los principales países exportadores e importadores, se percibe un abandono del gobierno federal en cuanto al tema de comercio exterior, al politizarlo o no cumplir con compromisos firmados.

Un ejemplo de ello fue la dilación, de seis meses, en nombrar una representación mexicana en la sede de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Ginebra, Suiza, hasta que hace un mes se designó para ese cargo a Rafael Marín Mollinedo.

El exjuez del Órgano de Apelación de la OMC, Ricardo Ramírez, señaló que la participación del país en la OMC debe tomarse con seriedad, ya que “el organismo vive momentos cruciales que ponen en peligro su relevancia en el entorno económico internacional”, y México debe participar.

“México es demasiado importante en el comercio mundial como para tratar a la misión ante la OMC como si fuera un quiosco en donde se obtiene un pasaporte”, recalcó, debido a que se trata del principal organismo internacional en materia económica.

“Hay que desarrollar la plena conciencia de lo que representa el comercio como palanca de desarrollo, y eso significa ir más allá de la inercia y apoyarse en los compromisos internacionales para proyectar la imagen del país”, dijo a su vez Roberto Zapata, quien fuera embajador de México ante la OMC. “El reto es que México sea muy activo en los organismos multilaterales, hacia adelante. Se trata de una presencia día a día, a todos los niveles, desde un técnico hasta un secretario”.

“Hay que procurar ir más allá de las inercias y aprovechar los compromisos comerciales al máximo para proyectar mayor certidumbre a los operadores económicos”, agregó el socio de Consultores Internacionales Ansley.

“Se trata de encontrar un equilibrio entre el ahorro de recursos y la necesidad de generar la presencia en todos los niveles en los distintos espacios donde México puede accionar en el mundo”.

Para el exnegociador del capítulo ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora T-MEC, Jorge Molina, hay temas que México dejó pendientes al no tener representantes ante la OMC, como no ratificar el protocolo de comercio electrónico, que se suma a muchos otros asuntos, como en materia agrícola y subsidios a la pesca.

No se trata sólo del tema de la OMC, sino que, en general, el gobierno no deja ver que el comercio exterior sea algo relevante para la política mexicana, dice. “Si ves el Plan Nacional de Desarrollo que se presentó al inicio de sexenio, no hay nada en relación con el comercio ni política exterior. O sea, como que al gobierno federal parece que no le es importante la política exterior, porque a la gente que especialmente se dirige el gobierno, que es la clase media y baja, consideran que el comercio internacional no les afecta”, expuso Molina.