Xóchitl Gálvez denuncia agresiones de Morena en Oaxaca

La senadora Xóchitl Gálvez denunció en una entrevista que fue víctima de agresión e intimidación de parte de algunos integrantes de Morena en su visita a Oaxaca. En entrevista que ofreció a algunos medios de comunicación, la aspirante a coordinar el Frente Amplio por México afirmó que "No hay necesidad de violentar, intimidar... yo sé que ellos gobiernan Oaxaca, yo sé que ellos son muy poderosos y yo tengo derecho a hacer este recorrido", dijo.

Xóchitl Gálvez dijo que las agresiones no se dieron en una ocasión, incluso, personas simpatizantes de Morena la increparon cuando ella estaba de compras en un bazar de artesanías. "Ayer me invitaron las artesanas..y también me fueron a agredir, yo estaba comprando artesanía, no estaba haciendo promoción política".

Xóchitl Gálvez pedirá que AMLO sea inscrito en el registro de violentadores

Sobre el tema de la violencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ejercido sobre ella, Xóchitl Gálvez insistió en que los dichos del mandatario sí son violencia política en razón de género, por lo que irá a los tribunales para que sea inscrito en el registro de personas sancionadas por violencia política.

“Esto que hace el presidente en contra de mí es violencia. Me voy a ir a los tribunales y le voy a ganar, y va a tener que ser inscrito en la lista de violentadores, porque decir que soy un globo que inflan, decir que soy un títere de hombres, es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecha”, declaró Xóchitl Gálvez

Esto luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE negó las medidas cautelares solicitadas por la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien denunció por ejercer violencia política en razón de género en su contra durante las conferencias mañaneras.