Cae meteorito en Colima, su paso ilumina el cielo de Michoacán y Jalisco (VÍDEO)

COLIMA.- El sistema de monitoreo de ‘Webcams México’ captó el momento en el que cae un meteorito en Colima, cuya luz y paso pudo observarse en los estados vecinos Michoacán y Jalisco durante la noche del martes.

El fenómeno también fue captado por las cámaras del sistema del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de Colima, el cual informó que el hecho ocurrió a las 21:41 horas de la noche.

La noche del martes, el sistema del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de Colima detectó un resplandor en el cielo, que también pudo ser visto en Michoacán y Jalisco, que fue identificado como un ‘bólido’.

“Todo indica que se trata de un bólido, el cual entró generando una onda de choque que pudo ser detectada por nuestros sismómetros y sensores de infrasonido”, señaló el comunicado del sistema universitario.

El bólido desprendió una intensa luz que fue captada tanto por las cámaras del sistema universitario y como el sistema de monitoreo en vivo de “Webcams México”, que compartió en redes sociales el momento de la ‘caída’ del meteorito.

Webcams México indicó que el destello también fue visible en las ciudades de Colima, Uruapan y Guadalajara.

Internautas también reportaron en redes sociales que además del destello, también se percibió un estruendo significativo. Además se difundieron vídeos del paso del bólido, tomados por los ciudadanos.

There are reports of a meteorite that landed tonight in the state of Colima. #Mexico pic.twitter.com/hVqMUnwFtG — Illicit Investigations (@illicitinv) July 26, 2023