Las NOM ''no son juguetitos''

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En el foro “Las NOMs y la ruta de la regulación en el sector salud”, organizado por la Academia Nacional de Medicina en colaboración con El Universal-Su Médico, el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz refirió que el gobierno del presidente López Obrador se contradice, pues por un lado propuso y aprobó la Ley de Infraestructura de la Calidad para garantizar la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas, y por otro elimina 35 de ellas, como parte de un proceso “muy neoliberal, de pérdida de capacidades regulatorias del Estado mexicano”.

“Las normas oficiales mexicanas no son disponibles, no son juguetitos, no son adornitos que estén en el orden jurídico mexicano, están establecidas en una ley recientemente aprobada, derivada de un tratado internacional, y esas normas oficiales han sido aceptadas e incluidas en el orden jurídico mexicano”, expuso.

Dijo que el subsecretario Lopez-Gatell también está incurriendo en una falta grave al no explicar por qué propone la desaparición de las NOM, ya que el artículo 16 de la Constitución establece que todo acto de autoridad tiene que estar fundado, motivado y ser emitido por autoridad competente.

“Viendo lo mal que va el sector salud en el país, uno podría suponer que esas decisiones están tomando para restringir las posibilidades de participación, o las competencias, o las actividades de la autoridad en el propio sector salud, es decir, la autoridad quita normas y en consecuencia se quita obligaciones, se quita compromisos y, consecuentemente, cuando se le exijan estos compromisos y estas obligaciones, dirá que no los tiene porque no existen las normas”, señaló.

Las NOM deben someterse a discusión

Germán Fajardo Dolci, presidente de la Academia Nacional de Medicina, dijo que se debe discutir y analizar si es pertinente desaparecer las NOM, o deben actualizarse, porque son instrumentos importantes del Estado mexicano.

“La norma oficial, aunque no esté actualizada, es un piso, digamos, para decir: ‘yo tengo derecho, a mí me deben tratar de esta manera’; en ese sentido, esa sería la preocupación. Estamos conscientes de que hay guías de práctica clínica y una serie de recomendaciones para el tratamiento de los pacientes, pero esto no es exigible, una guía no lo hace exigible ante nadie, caso contrario al de las normas”, explicó en entrevista con El Universal.

Indicó que las normas oficiales están hechas para asegurar seguridad y calidad a los pacientes.“Yo haría un llamado a través de los mecanismos que ya existen, los comités normativos nacionales, de normalización, cómo se denominan, poder analizarlo, platicarlo y proponer si hay que modificarlo; por supuesto, si hay que actualizarlo, hacer las modificaciones pertinentes, pero siempre la invitación es al diálogo y a la participación”, comentó.

También señaló que fueron invitados representantes de la Secretaría de Salud (SSa) para participar en el foro, pero no asistieron por tener otros compromisos.