Gobierno Federal lanza oferta para adquirir 2,400 hectáreas que posee Calica en Playa del Carmen

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció el pago de 6 mil 500 millones de pesos por las 2 mil 411 hectáreas que posee la empresa minera Calica, subsidiaria de la estadounidense Vulcan Materials, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, ya tiene la carta con la propuesta de compra para que sea entregada a la empresa, y reiteró que de concretarse la compra, 2 mil hectáreas de este terreno se convertirán en Área Natural Protegida (ANP).

"Les estamos haciendo una propuesta a los de Vulcan, ya mandamos a hacer un avalúo, tienen 2 mil 400 hectáreas. Ahora se van a enterar, aunque ya va camino la carta que le envío al embajador Esteban Moctezuma para que formalmente les haga la propuesta de que se les compra todo. Son 2 mil 400 hectáreas, todo, ya se mandó a hacer el avalúo, 6 mil 500 millones de pesos aproximadamente. Se hizo un avaluó es oficial, lo hizo la Secretaría de Hacienda". "¿Qué les estamos planteando? Les compramos todo, este terreno solo una parte es de ellos, pero hacia atrás en donde está el banco tiene 2 mil hectáreas todo es selva y manglar. Eso no se puede conceder o concesionar para banco. Eso ya no va haber nadie que les otorgue a ellos ni a ninguna empresa un permiso".

Buscan hacer un desarrollo turístico y un Área Natural Protegida

El mandatario federal detalló que si la empresa estadounidense acepta la propuesta, la parte de la explotación minera se volverá un desarrollo ecoturístico y el muelle se convertirá en un puerto para los cruceros ya que, señaló, en esa parte de Quintana Roo no existe.

Señaló que si a Calica realmente le importa evitar el cambio climático "y no es demagogia no debería de rechazar la oferta del gobierno federal. "Si nos importa realmente evitar el cambio climático, si no es demagogia, pues la oferta que les estamos haciendo, no deberían de rechazarla. ¿Cuál es la oferta? Le compramos todo, les pagamos de inmediato, todo, y esta parte que son las 2 mil hectáreas, es la mayor extensión de terreno, la vamos convertir en Área Natural Protegida. "Ellos se van a sentir satisfechos, van a poder decir, estamos contribuyendo el cambio climático y nosotros declaramos esto Área Natural Protegida y solo nos quedamos para llevar a cabo un desarrollo ecoturístico con esto y con el mulle para convertirlo en un muelle de cruceros que no hay de este lado del territorio", dijo.

