Padres de María Fernanda, joven desaparecida en Alemania, se reúnen con embajador

CIUDAD DE MÉXICO.- El embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, se reunió con los padres de María Fernanda Sánchez Castañeda, la joven de 24 años que está desaparecida desde el pasado domingo en Berlín.

La joven mexicana viajó a Alemania a estudiar una maestría luego de terminar su carrera en el Tecnológico de Monterrey, pero sería originaria de Querétaro. Los padres reportaron la desaparición a las autoridades alemanas, que ya iniciaron la investigación.

De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia, el funcionario informó a los padres, Carolina Castañeda y Javier Sánchez, que se ejecutó el protocolo de protección consular desde que se reportó la desaparición de la joven mexicana. Acción que conllevó a entablar comunicación con su familia, universidad, policía, aeropuerto y hospitales.

"El resultado del protocolo ha sido la emisión de la ficha de búsqueda de María Fernanda S.C, así como la convocatoria general a organismos de la sociedad civil alemana para ofrecer información sobre su paradero", se lee en el informe.

Hasta este jueves la embajada de México en Alemania estableció métodos de colaboración -de los cuales mantiene reservados para proteger la privacidad de la familia- para dar con el paradero de la joven mexicana.

"Los padres de la estudiante mexicana se reunieron con el embajador Francisco Quiroga, el equipo de la Embajada e integrantes de la comunidad mexicana en Berlín para revisar las acciones realizadas hasta el momento para localizar a María Fernanda y definir el curso de acción de los próximos días", recalcó.

En este sentido, aseguró que los padres de María Fernanda cuentan con los servicios de asesoría, traducción, apoyo psicológico, entre otros. Mientras que la familia pidió que todo el tiempo se les comparta información sin contratiempos acerca del paradero de su hija.

Desaparece María Fernanda Sánchez Castañeda

María Fernanda Sánchez Castañeda fue vista por última vez el sábado 22 de julio, cuando salió de su departamento en Büchnerweg y ya no regresó. La policía encontró en su depto. sus pertenencias, incluido su celular y su laptop abierta.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, el embajador mexicano dijo también que en el caso no se descarta la desaparición forzada, "no podemos decir que fue víctima de desaparición forzada o que no fue víctima de desaparición no forzada".

Las redes sociales se han hecho eco de la desaparición de la joven, piden la colaboración de la comunidad hispanohablante, señalan que María Fernanda es egresada del Tecnológico de Monterrey y se encuentra en Berlín para hacer una maestría.