Elecciones 2024: ''Bajarse manda una mala señal'', señala aspirante

CIUDAD DE MÉXICO (el Universal).— El aspirante a la candidatura presidencial de la oposición Jorge Luis Preciado pidió que no haya cargadas, que el proceso interno se desarrolle con equidad y que tanto aspirantes como organizadores se comporten a la altura de lo que exige la democracia en nuestro país.

Desde Mexicali, Baja California, el exsenador del PAN consideró que tiene la experiencia y el apoyo necesarios para encabezar este esfuerzo y dijo estar preparado para registrarse, pero insistió en que debe ser un proceso equitativo.

“Estamos exigiendo que no haya cargadas, que haya equidad en el proceso, y decirles que no nos vamos a quedar quietos, si yo veo que hay mano negra en el proceso, voy a ser el primero en denunciarlo, no somos dejados y no somos rajados”, sentenció.

Preciado Rodríguez consideró que es una mala señal que se estén “bajando de la contienda” algunos personajes que habían manifestado su intención de abanderar los esfuerzos en la construcción de un Frente Amplio por México. “El mensaje que estamos dando es un mensaje de que no es equitativo el proceso, y si los mexicanos piensan que el proceso no es equitativo, lo que va a suceder es que van a pensar que somos exactamente lo mismo que representa el partido en el gobierno”, explicó.

El aspirante realizó un recorrido para acercarse a la ciudadanía de Mexicali y aseguró que es tiempo de que haya un presidente migrante en el país.

“Estoy convencido que ya es la hora que un presidente migrante llegue a dirigir nuestro país, por eso me voy a registrar, porque tengo un compromiso con la gente que hemos pasado las de Caín al pasar por esta frontera, yo la pasé por Tijuana, la pasé por Nogales, Sonora, en la cajuela de un carro, trabajé en Estados Unidos por 7 años”, mencionó.

Por lo anterior, adelantó que pedirá a la Comisión Organizadora que permita que en la selección del candidato también se pueda votar desde Estados Unidos a través de un medio electrónico: “Ojalá y nos escuchen y le demos voz a los migrantes que en este momento trabajan en el lado norteamericano”.