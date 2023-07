¿Por qué Gabriel Quadri no podría ser candidato de Va por México a la Presidencia?

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Gabriel Quadri no podría registrarse como aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República. Esto, debido a no cumplir con uno de los requisitos solicitados: la declaración tres de tres en materia de no violencia, pues tiene una resolución vigente por violencia política de género.

Requisitos para ser candidato de Va por México

De acuerdo con la convocatoria, entre los requisitos solicitados a los aspirantes a la candidatura de la alianza Va por México, los inscritos deben acreditar lo siguiente:

No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.

No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

No estar inscrita o tener registro vigente como persona deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan.

¿ Por qué Gabriel Quadri de la Torre no podría inscribirse como posible candidato?

El 14 de diciembre pasado, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una resolución emitida por la Sala Regional Especializada para inscribir a Gabriel Quadri en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por un plazo de dos años con nueve meses; es decir, permanecerá hasta el 21 de enero de 2025.

El asunto tiene su origen en la denuncia que presentó la diputada federal Salma Luévano en contra de Quadri por diversos señalamientos que el legislador hizo en su cuenta de Twitter.



En su momento, la Sala Regional Especializada determinó, entre otras cuestiones, que los tuits sí constituían violencia política de género. La legisladora morenista acusó al panista por emitir comentarios transfóbicos en su contra.

Gabriel Quadri, entre las "corcholatas" de Va por México

Luego de que circularon las versiones de que no podría inscribirse al proceso de Va por México, Quadri de la Torre publicó un tuit en el que afirmó que es mentira que esté "vetado" para participar en el proceso del Frente Amplio.

"El Tribunal Electoral determinó que tengo a salvo mis derechos políticos, y mi modo honesto de vivir. Lo único que hice fue defender a las mujeres y a los niños de la ideología transgénero", escribió.

El tuit de Gabriel Quadri

Sin embargo, no se refirió a la declaración tres de tres en materia de no violencia que deberá entregar para inscribirse, el cual es un requisito del proceso interno del frente el cual no cumpliría a pesar de que sus derechos políticos están vigentes.

El pasado martes 27 de junio, Quadri de la Torre anunció que participaría en el proceso de Va por México para elegir a su candidato a la Presidencia.

Por supuesto que voy a participar en el proceso para hacer emerger al candidato de la oposición. México necesita prosperidad y modernidad, seguridad y sustentabilidad ambiental. ORDEN, PROGRESO y MEDIO AMBIENTE. Ahí estaré... pic.twitter.com/AUWrtAYEr6 — Gabriel Quadri (@g_quadri) June 27, 2023

Por medio de un vídeo en sus redes sociales, el diputado federal anunció que participaría en el método que se anunció el pasado lunes 26 de junio, debido a que consideró que el país necesita mejorar en muchos aspectos, por lo que su propuesta sería llevar orden y progreso.