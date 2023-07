AMLO sabe de mi capacidad, dice Xóchitl

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz se inscribirá hoy martes al proceso interno de la oposición para determinar al candidato presidencial rumbo a los comicios de 2024 y aseguró ayer a la agencia EFE que las firmas requeridas no serán un problema en su aspiración.

Sus declaraciones se dan luego de colocarse rápidamente entre los favoritos aspirantes presidenciales de la oposición en distintas encuestas y que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que será impuesta por el empresario Claudio X. González, uno de los mayores rivales políticos del mandatario.

“El presidente lee encuestas y se da cuenta que pasé muy rápido de cero a por lo menos de 10 puntos. No es que el presidente sea mago, es que sabe de mi capacidad y de mi talento y que puedo realmente ser una candidata competitiva”, aseguró.

Según manifestó, hoy acudirá con un grupo de interesados en participar en la contienda interna del Frente Amplio por México, integrado por PAN, PRI y PRD.

En la primera etapa de tres, Xóchitl dijo que confín en recabar sin problemas las 150,000 firmas de apoyo necesarias para pasar a una segunda etapa de foros y debates para, finalmente, enfrentarse a una encuesta con los cinco más destacados.

La panista contó que cuenta con al menos 50,000 voluntarios en su página que “están dispuestos a conseguirme firmas”.

“Con tres firmas por voluntario creo que logro las 150,000 firmas. Me parece que las firmas no van a ser un problema para mí”, dijo.

Sobre los comentarios de López Obrador, la senadora dijo que más que “una bendición” por nombrarla candidata de la oposición es un “beso del diablo”.

Además, insistió en que el mandatario es machista al noreconocer “que soy una mujer con identidad propia y con los méritos necesarios para estar ahí”.

“Me parece lamentable lo que está haciendo el presidente”, añadió.

Por su parte, el senador y líder de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, calificó como un “pirata” al presidente López Obrador porque, dijo, fue él quien destapó a Xóchitl Gálvez, el martes pasado, como la candidata del frente opositor rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Andrés, el pirata

“Yo pensé que habíamos sido nosotros en el programa de Mario Maldonado, lo dije el martes de la semana pasada, pero así es Andrés, siempre piratea todas las ideas de otros, es un buen pirata, Andrés, el pirata”, ironizó.

En entrevista, el legislador rechazó que en su partido se abran espacios para los aspirantes de otros grupos políticos para los comicios del próximo año, porque en su instituto político están enfocados en un programa de gobierno, no en hacer declaraciones.

“Mientras nosotros trabajamos, ellos declaran, y esa es la diferencia; es parte del problema, muchos creen que la política es declarar no hacer, por eso el Presidente anda tan aturdido, todos los días habla y no le dedica tiempo a bien gobernar, y los partidos tradicionales que muchos quieren ver como la oposición, ya no lo es, porque una y otra vez la sociedad les dice que no los quiere de oposición”, añadió.

Criticó que el titular del Ejecutivo actúe permanentemente como líder político. “En lugar de concitar a todos, tomó la decisión de hablarle nada más a una parte que le interesa y a la otra la agravia y la ofende. Él sabe que la única oposición que tiene enfrente y además le va a ganar el año que entra es Movimiento Ciudadano y lo vamos a hacer”.

Los expriistas

Sobre la salida de Miguel Ángel Osorio Chong y otros destacados priistas, a quienes llamó amigos, dijo que “tal vez” podrían tener cabida en Movimiento Ciudadano, pero no hemos platicado sobre el tema.