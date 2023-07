AMLO rechaza ser machista; Felipe Calderón enlista sus 'ofensas' a las mujeres

“¿Cuándo he ofendido a una mujer?”, cuestionó AMLO tras acusación de Xóchitl Gálvez; Felipe Calderón le responde.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró nunca haber ofendido a ninguna mujer en respuesta a la crítica de la senadora Xóchitl Gálvez al llamarlo ‘machista’ por minimizar sus aspiraciones a la presidencia de México.

“¿Cuándo he ofendido a una mujer?”, cuestionó López Obrador durante su conferencia ‘mañanera’ de ayer martes, a lo que el expresidente Felipe Calderón decidió responder a su homologo.

¿AMLO es machista? Felipe Calderón responde al presidente

En días pasados, Xóchitl Gálvez acusó a López Obrador de machismo, a lo que el mandatario respondió que sus críticas son “como el ladrón que empieza a gritar ‘al ladrón, al ladrón, al ladrón’, que se roba una bolsa y empieza a gritar ‘al ladrón, al ladrón, al ladrón’”.

Noticias Relacionadas AMLO a cinco años de gobierno: Coparmex reconoce estos logros

“¿Cuándo he ofendido a una mujer? […] No se olvide, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía y mienten como suspiran. Son muy cínicos, muy cretinos y muy corruptos, porque su dios es el dinero”, expresó López Obrador

“¿Cuándo he ofendido a una mujer?", pregunta López Obrador.



Respuesta: Con mayor esmero durante los cinco años que lleva como Presidente, aquí le dejo una lista para que se le refresque la memoria:



- Marzo 2021: Cuando en medio de una ola terrible de feminicidios, amuralló… pic.twitter.com/NtzY1yFZxt — Alejandra Escobar (@AleEsat) July 5, 2023

Felipe Calderón decidió responder al cuestionamiento de AMLO sobre cuando ha ofendido a una mujer en una publicación en redes sociales.

“Cuando se burla de las mujeres de cómo hablan, o dice que su sonrisa es fingida y la ‘imita’ riéndose frente a los reporteros”, comenzó Calderón Hinojosa su respuesta, en referencia a momentos de tensión entre AMLO y miembros de la prensa.

“Cuando deja sin protección ni ayuda a las madres buscadoras, cuando reduce el presupuesto para la fiscalía en medio de la peor ola de feminicidios”, continúo en una crítica similar a la hecha por activistas y asociaciones civiles a AMLO.

“Cuando habla de sus adversarias políticas no por su nombre sino como ‘esposa de’”, dijo el expresidente cuya esposa, Margarita Zavala, ha sido candidata presidencial y una de las opositoras de López Obrador.

“Cuando les quita las quimioterapias a las mujeres con Cáncer, cuando permite que información personal obtenida por espionaje ilegal (caso diputadas PRI) se divulgue impunemente, ah! Y cuando pregunta ‘cuándo he ofendido a una mujer’”, concluyó.

Felipe Calderón responde al presidente

Te recomendamos leer: AMLO niega machismo

¿Qué dijo AMLO sobre Xóchitl Gálvez?

El mandatario dijo que Xóchitl Gálvez será la candidata a la presidencia de la oposición, porque el empresario Claudio X. González, uno de sus mayores rivales políticos, la seleccionó y el proceso de elección de ‘Va por México’ sería una simulación.

“Él llevó a cabo las consultas para que los represente, a este grupo, Xóchitl Gálvez. Hace como 15 días, de 15 días a 1 mes. me enteré, mis gargantas profundas (me informaron), y fue un proceso de consulta arriba con los que no dan la cara, pero sí actúan y son los que aportan dinero”, dijo.

Ante ello, la senadora publicó un vídeo donde se dirigió directamente a AMLO sobre lo dicho de que "fulano o sotano me van a poner de candidata" asegurando que el proceso sería una simulación porque un grupo ya la habría elegido.

Señor Presidente, así como yo, hay millones de mexicanas que sin la ayuda de nadie luchan por lo que creen y salen adelante.



A mí nadie me ha regalado nada y le pido una cosa: respéteme que usted será quien me entregue la banda presidencial. #XóchitlVa pic.twitter.com/1MPgekJEK6 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 3, 2023

"Usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política […] Las únicas mujeres que usted respeta, es a las que usted impone, porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente”.

En el resto de sus mensaje, también hizo énfasis a que una mujer puede ganarse una candidatura por méritos propios y, al término de esta frase, acusó a Andrés Manuel de ser un machista.