Sedena registra "Aerolínea Maya" como marca y logotipo

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de la marca y logotipo de "Aerolínea Maya", posible nombre que podría llevar la nueva aerolínea que será administrada por el Ejército mexicano y que busca iniciar operaciones en diciembre próximo.

En el expediente 2962535 se detalla que el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica SA de CV, empresa a cargo de la Sedena, solicitó el pasado 9 de junio la solicitud de esta marca para poder comercializarla en publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales, trabajo de oficina, así como en productos promocionales.

Se indica que por esta solicitud, el Ejército mexicano pagó 2 mil 813.77 pesos.

Esta mañana en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador reveló que ante la dificultad para adquirir la marca de "Mexicana", para la nueva aerolínea se optó por registrar otros nombres como "Maya" para la nueva aerolínea militar.

En Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que este sábado tendrá una reunión en Mérida, Yucatán, con Luisa María Alcalde, titular de Gobernación (Segob), Luisa y con Jorge Nuño Lara, titular de de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para tomar una decisión.

Argumentó que no le conviene al gobierno comprar una marca que está en litigio, "no queremos comprar un pleito". Dijo que lamentan que no puedan comprarla. "Ya la tenemos registrada, registramos varias porque ¿qué creen qué pasa? Aquí dije de qué era posible de que se llamara ‘Maya’ Y fueron ese mismo día, o al día siguiente a registrar la marca ¡cómo hay coyotes, eh! ¿Por qué van a registrarla? Para que cuando Uno quiera usarla ya está registrada, ya tiene dueño y hay que comprarla, nada más que fueron a registrarla y ya estaba, ya le habíamos registrado a nosotros", explicó.