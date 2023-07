AMLO arremete contra la ONU por informe sobre narcotráfico en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras publicar un reporte que indica un aumento del narcotráfico y consumo de drogas en México.

El reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) señala que México se mantiene como uno de los principales países de tráfico, tránsito y consumo de drogas.

AMLO arremete contra la ONU

López Obrador criticó a la ONU por sus señalamientos sobre el narcotráfico, en cuyo informe indicó que México sería el principal punto de tráfico y consumo de metanfetamina y anfetamina, las drogas más fabricadas ilegalmente en el mundo.

“Es que la ONU está muy anquilosa, no está haciendo su trabajo, no está haciendo nada para combatir el principal problema del mundo, que es la desigualdad, no hacen nada. Pero también no hacen nada para evitar las guerras”, acusó el mandatario en su ‘mañanera’ de hoy.

#EnterateMx @lopezobrador_ llama “anquilosada” a la @ONU_es tras un reporte que señala un aumento del narcotráfico y consumo de drogas en #México; “No está haciendo su trabajo, no está haciendo nada”https://t.co/gRe05wIGSShttps://t.co/4T3w1pNnSF pic.twitter.com/RpUN05Znlk — Entérate México (@EnterateMexico_) July 6, 2023

El mandatario acusó al organismo internacional de olvidar “sus principios básicos”, que AMLO afirmó son: garantizar la libertad de expresión, de creencia, el vivir sin miedos ni temores y vivir libres de miseria.

“Es un bello edificio de Nueva York con muchísimos expertos en todo, que ganan mucho dinero, tienen todas las especialidades y se olvidan de los fundamentos que sirvieron para la construcción de la ONU”, acusó.

López Obrador asegura que sólo 25% del fentanilo que se consume en EE.UU. llega por México

¿Qué dijo la ONU sobre el narcotráfico en México?

El Informe Mundial sobre las Drogas 2023 de la UNODC destacó que respecto al tráfico de drogas en Norteamérica, México continua siendo el principal mercado para el tráfico y consumo de metanfetaminas y anfetaminas sintéticas.

“La producción barata, fácil y rápida de drogas sintéticas ha transformado radicalmente muchos mercados de drogas ilícitas”, advierte la ONU en su informe anual.

“Los grupos delictivos que producen metanfetamina -la droga sintética de fabricación ilegal más extendida en el mundo- están tratando de evadir las respuestas policiales y las regulaciones mediante nuevas rutas para la síntesis, bases de operaciones y precursores no controlados”.

ONU sobre el narcotráfico en México

El informe se publica en medio de la creciente presión de Estados Unidos para que México combata a los cárteles, en particular aquellos que trafican fentanilo, siendo los republicanos quienes han insistido en declarar la guerra a dichas organizaciones criminales y designarlos como grupos terroristas.

Los políticos estadounidenses priorizar el combate a los cárteles que producen fentanilo, que de acuerdo con la ONU, “ha alterado drásticamente el mercado de opiáceos en Norteamérica con consecuencias catasfróficas”.

“En 2021, la mayor parte de las aproximadamente 90,000 muertes por sobredosis relacionadas con opioides en Norteamérica implicaron fentanilos fabricados ilegalmente”, señala el informe de la ONU.

Sin referirse a los hallazgos de la ONU sobre las drogas, López Obrador insistió en que “no están haciendo su trabajo” e insistió que ya trabaja con Alicia Bárcena, nueva canciller mexicana, para abordar los retos del narcotráfico.

Además, AMLO nuevamente pidió enmarcar las presiones de los republicanos como parte de las campañas presidenciales de Estados Unidos.

“Por la temporada electoral que ya está por llegar, ya está iniciando en Estados Unidos, pues tenemos que estar muy pendientes de dos temas en donde siempre quieren involucrar a México: drogas y migración”, acusó.