AMLO: Ministros del Consejo de la Judicatura están de ''florero''

CIUDAD DE MÉXICO.— Este jueves, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó en contra del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al señalar que sus integrantes están “como floreros, de adornos” pues aseguro que su función es cuidar el recto proceder de los jueces, que no se corrompan y que no deje en libertad a delincuentes por sobornos, pero cuestionó “¿conocen a un juez, un magistrado que esté en la cárcel? Ninguno".

Llama AMLO a una reforma integral en el Poder Judicial

El jefe del Ejecutivo federal reiteró su llamado a una reforma integral al Poder Judicial para que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el pueblo y no por la cúpula del poder económico y político.

"Hay que buscar una reforma al Poder Judicial integral al Poder Judicial integral. Ya hablamos aquí de que deben de ser elegidos los jueces, magistrados, ministros, que no los nombre la cúpula del poder económico y el poder político como hasta ahora, que los elija el pueblo. Ese es un paso adelante, se tiene que reformar la Constitución, yo pienso que esto va a ayudar mucho", dijo López Obrador.

Y agregó, “Lo segundo es que haya vigilancia y funcione el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que no funciona. Están ahí los del Consejo de la Judicatura como floreros, de adornos, porque se supone que el Consejo de la Judicatura es para cuidar el recto proceder de los jueces y que no se corrompa y que no dejen en liberad a delincuentes por dinero, por sobornos, pero haber, díganme ustedes si conocen un juez que esté en la cárcel, un magistrado, un ministro? Ninguno, entonces eso tiene que cambiar".

También dijo el mandatario, "Y si no un juez hace justicia y actúa con rectitud no tiene por qué preocuparse, el que nada debe, nada teme, pero eso de decirles que tienen autonomía y son intocables y no se puede tocar la intocable, pues eso es corrupción, es impunidad, y no se debe de permitir“, declaró.