Aumenta la violencia en Chiapas; organización alerta por el clima de guerra

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.— Según versiones de los lugareños, un grupo dirigido por un integrante de la familia Herrera se apoderó de la cabecera municipal de Pantelhó en Chiapas, y desplazó a las autodenominadas Autodefensas del Pueblo El Machete, que ocupaban el pode desde julio de 2021.

Encabezados por José Herrera Abarca, hermano de Austreberto y tío de Deily, procesados por diversos delitos, que durante 20 años “sometieron a la población“, más de 200 pobladores se organizaron y ocuparon la sede de la presidencia municipal que encabezaba “El Machete“, después de que en julio de 2021 irrumpió en la cabecera y desplazó al grupo los Herrera.

Los habitantes agregaron que el problema inició el sábado cuando por varias horas integrantes del grupo conocido como Militares Civiles y “El Machete” intercambiaron disparos de armas de fuego. Se reportó que las hostilidades no dejaron heridos.

“Ya basta de tantas injusticias cometidas“

Entre el sábado y el domingo las autoridades municipales y los integrantes de “El Machete” se retiraron de la cabecera, presuntamente al poblado San José Tercero, donde han establecido su bastión.

Se informó que la mañana del lunes, más de 200 pobladores de la cabecera, encabezados por hombres armados, llegaron al centro de Pantelhó y no hallaron resistencia.

Un habitante dijo que en esos momentos una persona con el rostro cubierto y con sombrero, convocaba a la gente en el parque y estaban en el corredor de la alcaldía.

En la plaza central, a lado de la sede del ayuntamiento, utilizando un altavoz, Herrera Abarca afirmó que estaban ahí porque son afectados por el grupo “Machete“; “ya basta de tantas injusticias cometidas realizadas por ese grupo armado“, resaltó .

El inconforme afirmó que estaban próximos a la presidencia municipal, y que “estamos cansados de ser extorsionados, atropellados, humillados y asesinados".

“Más de 31 gentes están desaparecidas, no 21, aparte de los homicidios cometidos en los alrededores“, acusó.

Entonces planteó que tiene que haber un cambio, porque si no es así el gobierno local seguirá perjudicándolos, “cometiendo cosas criminales".

“Señores, estamos acá para evitar que vuelva la violencia, queremos que dé solución el gobierno en paz, que todo se llegue a dirimir en paz, sin violencia ni agresiones, con respeto a todos los ciudadanos de los habitantes de esta cabecera“, enfatizó.

Lo cual quiere decir, expuso, que “no queremos más agresiones en contra nuestra, ni ningún tipo de violencia ni en contra de los representantes de los gobiernos federal y estatal".

“No queremos que vaya a haber agresiones en contra de algún ciudadano de parte del ‘Machete’, ya bastó. No queremos regresar a la violencia como en días anteriores“, expresó a la concurrencia.

Luego, aseguró que quieren que la paz social permanezca en Pantelhó, que haya respeto a los derechos humanos, políticos, sociales; “no queremos que un grupo armado siga imponiendo autoridades a su gusto“, destacó.

Manifestó que pertenece “a la organización autónoma” y que no estaba ahí para obtener ” un puesto” sino para representar al pueblo, porque fue agredido como ciudadano cuando estaba en su trabajo.

Aseguró que la población es testigo de su trabajo ” honesto” y no se avergüenza de llevar ” el apellido (Herrera) de enemigos políticos que no quieren ver políticamente. “Nosotros no le debemos nada a ese grupo armado“, les dijo.

Piden la detención de José Herrera

A través de su cuenta de la red social Twitter, el medio Alerta Chiapas (@AlertaChiapas), publicó un vídeo del periodista Samuel Revueltas en el que asegura que el grupo lidera por José Herrera había atacada a integrantes del grupo de autodefensa El Machete el día de ayer miércoles.

En el vídeo se señala que ese mismo día, elementos del Ejército Mexicano realizaron un recorrido por la cabecera municipal.

Según el reportaje, el grupo de autodefensas solicitó el apoyo del Ejército y la Guardia Nacional para detener a José Herrera y sacarlo de Pantelhó.

Denuncian clima de guerra en Chiapas

Organizaciones sociales y colectivos indígenas denunciaron el clima de guerra que se vive contra las comunidades que apoyan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y en general en México, además de acusar al Gobierno de ser omiso.

“Lo que ocurre en Chiapas es un reflejo de lo que ocurre en el país, por eso es importante voltear nuestra mirada hacia allá”, dijo Víctor Hugo López Rodríguez, integrante de la red “Todos los derechos para todas y todos” (TDT), que agrupa a más de 87 organizaciones civiles de derechos humanos.

Los activistas denunciaron la indiferencia del Gobierno y la sociedad ante la creciente militarización en el sur-sureste del país, que se refleja en el crecimiento de las extorsiones, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y feminicidios.



“Existe una gran impunidad, omisión, indiferencia, injusticia y olvido en la entidad”, afirmó López Rodríguez.



Advirtió que lo que acontece en Chiapas es un escenario que podría replicarse en todo el país.



“Si no dimensionamos que el conflicto armado no ha sido atendido, corremos el riesgo de una guerra civil”, enfatizó.



Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, insistió en que en la entidad existe un panorama de miedo e incertidumbre en las comunidades zapatistas por la creciente militarización y presencia del crimen organizado.



“Lo más grave es que vemos una situación de omisión y desinterés por parte de los gobiernos federal, estatal y municipales”, lamentó.



Afirmó que actualmente todas las autoridades están enfocadas en el proceso electoral de 2024 “mientras los conflictos están escalando y se ven más enfrentamientos y más violencia”.

Conflicto en todo México

Carlos González, integrante de la Comisión Coordinadora del Consejo Nacional Indígena, aseveró que la situación de “guerra” que vive Chiapas es extensiva a todo el país.



“En Chiapas tiene especificidades y condiciones muy concretas, pero lo estamos viviendo en toda la geografía nacional”, sostuvo.



Explicó que esta “guerra” tiene tres elementos: la militarización “que se ha extendido desde 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder”; el crecimiento del paramilitarismo “con estrategias de contrainsurgencia”, y la expansión del crimen organizado.



Además, lamentó que proyectos emblemáticos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos han agudizado la situación de violencia y violaciones a derechos humanos.



“Tenemos una situación grave contra pueblos y comunidades que se resisten. Hay acoso, órdenes de aprehensión, procesos penales continuos”, expresó González.

Llamado a la acción

Ante estos hechos, las organizaciones llamaron a denunciar la guerra contra los pueblos zapatistas y a remarcar la responsabilidad del Gobierno.



También convocaron a la Jornada de Acción Global “Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas” los próximos 13, 14, 15 y 16 de julio, cuando realizarán mesas informativas, eventos artísticos y movilizaciones, así como un foro nacional entre el 24 y 28 de julio.