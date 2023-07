AMLO arremete contra medio británico tras artículo a favor de Xóchitl Gálvez

El Financial Times considera a Xóchitl Gálvez como una "amenaza" para que AMLO y Morena conserven la presidencia de México.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al diario británico Financial Times por el artículo a favor de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura presidencial de la oposición conformada por la alianza PRI-PAN-PRD.

“Es tendencioso, famoso, pero mentiroso”, afirmó López Obrador sobre el artículo que describe a Xóchitl Gálvez como una ‘outsider’ que podría dificultar la sucesión de Morena a la presidencia de México.

AMLO arremete contra el Financial Times

El Financial Times, periódico del Reino Unido, publicó un artículo sobre la senadora panista titulado ‘Outsider threatens to shake up México´s presidential race' (Una outsider amenaza con estremecer la contienda presidencial en México).

Noticias Relacionadas Plaza Grande: Xóchitl Gálvez Ruiz deja buen sabor de boca al PAN Yucatán

En la nota describen a Xóchitl Gálvez como “una mujer hecha a sí misma, con raíces indígenas oriunda de Hidalgo, nacida en la pobreza que vendía dulces caseros, que se graduó de ingeniería informática por la UNAM y logró escalar para ser empresaria”.

El medio británico señaló con ese perfil, una candidatura de Xóchitl Gálvez impediría a AMLO seguir describiendo a miembros de la oposición como “burgueses mimados”.

Financial Times sobre Xóchitl Gálvez

Al respecto, AMLO calificó al citado medio como “mentiroso” y “tendencioso”.

Xóchitl Gálvez acusa a AMLO de machismo

En días pasados, el mandatario dijo que Xóchitl Gálvez será la candidata a la presidencia de la oposición, porque el empresario Claudio X. González, uno de sus mayores rivales políticos, la seleccionó y el proceso de elección de ‘Va por México’ sería una simulación.

“Él llevó a cabo las consultas para que los represente, a este grupo, Xóchitl Gálvez. Hace como 15 días, de 15 días a 1 mes. me enteré, mis gargantas profundas (me informaron), y fue un proceso de consulta arriba con los que no dan la cara, pero sí actúan y son los que aportan dinero”, dijo.

Ante ello, la senadora publicó un vídeo donde se dirigió directamente a AMLO sobre lo dicho de que "fulano o sotano me van a poner de candidata" asegurando que el proceso sería una simulación porque un grupo ya la habría elegido.

Señor Presidente, así como yo, hay millones de mexicanas que sin la ayuda de nadie luchan por lo que creen y salen adelante.



A mí nadie me ha regalado nada y le pido una cosa: respéteme que usted será quien me entregue la banda presidencial. #XóchitlVa pic.twitter.com/1MPgekJEK6 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 3, 2023

"Usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política […] Las únicas mujeres que usted respeta, es a las que usted impone, porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente”.

En el resto de sus mensaje, también hizo énfasis a que una mujer puede ganarse una candidatura por méritos propios y, al término de esta frase, acusó a Andrés Manuel de ser machista.