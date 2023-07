AMLO asegura que hay una campaña contra el Banco del Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO.— Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que él no dice mentiras, al afirmar que bancos privados iniciaron una campaña en contra del Banco del Bienestar.

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que estos bancos se sintieron ofendidos porque se mal acostumbraron a que en gobiernos pasados se sentían con poder absoluto y se sentían dueños y amos de México.

Campaña en contra del Banco del Bienestar

“No estoy inventando nada, porque no digo mentiras, pero sí hubo una campaña en contra del Banco del Bienestar. Hay quienes les molesta, les molesta hasta a quienes no son banqueros, nada más que les lavaron el cerebro durante este período y no entienden lo que es la función pública, no separan lo que es la administración de empresa con la administración pública“, dijo López Obrador.

Noticias Relacionadas AMLO busca incluir las Pensiones del Bienestar en la Constitución

Con un desconocimiento total (dicho por él mismo) desacreditó las quejas de los cuentahabientes del Banco del Bienestar que han sufrido un robo “hormiga” en sus pensiones de adultos mayores por parte de trabajadores de la institución bancaria, dice que es parte de una campaña… pic.twitter.com/21LXPB2yrO — Avi uD83EuDD86 (@avieu) July 7, 2023

“¿Fueron los bancos los que iniciaron la campaña encontrar del Banco del Bienestar?”, se le preguntó.