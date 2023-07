Enrique Alfaro se baja de la contienda electoral; no buscará la presidencia en 2024

Enrique Alfaro denuncia que Movimiento Ciudadano y 'Va por México' no trabajan para construir un verdadero frente opositor..

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, descartó buscar la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones de 2024.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, Alfaro se bajó de la contienda electoral y agregó que no buscara otro cargo público en las próximas elecciones.

“He decidido que no buscaré la candidatura a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano [...] No aceptaré ninguna candidatura para buscar ser senador o diputado, no ando buscando hueso”, sostuvo el gobernador.

El militante de Movimiento Ciudadano dijo que planea terminar su paso por la política “con el orgullo de tener el respeto y el cariño de mucha gente”: “Concluiré mi gobierno con entereza, trabajando a tope, sin distracciones”, indicó.

Enrique Alfaro apoya alianza con ‘Va por México’

En su mensaje en redes, Alfaro Ramírez dijo estar convencido que las y los mexicanos pueden construir una alternativa a la llamada Cuarta Transformación, movimiento iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alfaro Ramírez advirtió que la 4T “pretende desmantelar el orden constitucional” y “mantener a la sociedad polarizada y confrontada”.

En ese sentido, expresó su desacuerdo con la postura de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano de no unirse a la alianza opositora conocida como ‘Va por México’, conformada por el PRI-PAN-PRD, y mantener al partido “aislado”.

El gobernador coincidió en las críticas a las dirigencias de la alianza, que acusó de anteponer sus propios intereses a los de la militancia, sin embargo, reconoció que su partido no ha encontrado una fórmula que “de verdad funcione”.

“Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiendo ni en sus tiempos, ni en sus formas [...] Sin la unificación de la oposición, no hay mucho que hacer en la elección”, sostuvo el mandatario estatal.

“No basta con descalificar a los partidos de siempre y no basta con decir que somos una tercera vía y que podemos solos”.

Las declaraciones de Alfaro se dan un día después de que el dirigente nacional del partido, Dante Delgado, nuevamente rechazó que Movimiento Ciudadano vaya a formar una alianza con el PRI y los otros partidos de oposición.

Esto después de que el coordinador de la bancada de MC en el Senado dijo que analizarían la posibilidad de unirse a ‘Va por México’ si Xóchitl Gálvez es elegida como la candidata a la presidencia en 2024.

‘Corcholatas’ de la oposición se registran a Frente Amplio por México

Los políticos de la alianza del PRI-PAN-PRD que ya se han registrado como aspirantes presidenciales en el Frente Amplio por México son:

Del PAN se han registrado la también senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, el exdiputado Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, y el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el exdiputado Víctor y el exgobernador Del PRI se han registrado el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid y la senadora Beatriz Paredes .

y la senadora . Del PRD se ha registrado el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

De la sociedad civil se registró el activista a favor de los niños con cáncer, Israel Rivas.