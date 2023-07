Xóchitl Gálvez: No voy a hablar mal de la Dra. Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— De visita en San Luis Potosí, la senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a encabezar el Frente Amplio Por México rumbo a la elección presidencial de 2024, sostuvo que le gustaría que Claudia Sheinbaum fuera su eventual rival en la contienda del próximo año, y aclaró que es una mujer a la que respeta y de la cual nunca hablará de forma negativa.

“Nunca voy a hablar mal de la doctora”, subrayó.

“Si me preguntan si me gustaría enfrentarme a otra mujer, pues para mí estaría bien, me gusta, estaría muy interesante, las dos fuimos jefas delegacionales en algún momento, nos conocemos, nos respetamos, yo a la doctora la reconozco y la respeto mucho, no voy a hablar nunca mal de ella”, acotó.

Añadió que a ella le gustaría mandar el mensaje a las mujeres de que “sí se puede” y por ello nunca deben de permitir que les digan que no pueden.

Por otro lado, insistió en considerar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se está comportando de forma machista con ella, por lo que le pidió que la respete. “Las agresiones que él hace contra mí son machistas, lo digo porque no reconoce que una mujer tiene la capacidad por sí misma para llegar hasta donde está y piensa que alguien o alguienes (sic) tuvieron que impulsarla, pero no hay ningún personaje de la oligarquía que me haya ayudado, al contrario la oligarquía apoya a las ‘corcholatas’… son los que luego van a desayunar y comer tamales de chipilin a Palacio Nacional”, expresó.

Finalmente, y cuestionada al respecto sobre la situación de San Luis Potosí, dijo saber que en estos momentos está padeciendo una crisis hídrica, que si no se soluciona pronto se va a agravar, por lo que cada autoridad tiene que hacer lo suyo para resolver el tema. Asimismo, indicó que no vino para pelearse ni con el alcalde de la capital, Enrique Galindo, ni con el gobernador Ricardo Gallardo, debido a que a los dos los respeta.