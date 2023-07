Esto dijo Andrea Chávez sobre uso de avión privado para traslado de sus familiares

Dijo @AndreaChavezTre que la foto se hizo en Photoshop, así que recordemos el día en que se tomaron: 28 de enero del 2023.



Aquí podemos ver cómo Cristina 'V' 'U', Adriana 'C' 'V' y José Luis 'C' 'V' traen puesta la misma ropa que en la foto del avión.



Y no, no es photoshop. pic.twitter.com/kipaZWBhA7