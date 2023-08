López-Gatell descarta ''alerta'' tras recomendación de la UNAM sobre el Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que ayer la UNAM recomendara a sus alumnos el uso de nueva cuenta del cubrebocas por el incremento de casos de contagio por Covid, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, descartó que el gobierno federal se vaya a sumar al llamado del uso masivo o intensivo del cubrebocas.

En el Informe del Pulso de la Salud, el subsecretario reconoció un incremento en el número de contagios por SARS-CoV-2 sin embargo aseguró que no "hay ningún situación de alerta" y llamo a "no sobredimensionar".

"¿Hay necesidad de usar el cubrebocas en este momento? El cubrebocas siempre tiene una utilidad lo hemos dicho una y otra y otra vez para reducir la probabilidad de que una persona infectada por cualquier virus respiratorio incluyendo el SARS-CoV-2 pudiera propagarlo a otra persona''.

"No está mal que lo usen, no hay un problema que lo use, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo, intensivo de una momento dado porque obviamente hay que tomar en cuenta que viene toda la temporada invernal y la tolerancia de las personas, la fatiga la que se pueden encontrar las personas por estar usando el cubrebocas podría llevarles a que dejen de usarlo justo cuando es más necesario''.

"Entonces de momento no estamos haciendo ese llamado y una de otra vez hemos explicado con detalle, con claridad cuál es la utilidad del cubrebocas y cuál es su limitación", dijo.

En Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez acusó que en la prensa se acusa que el gobierno federal no recomienda el uso de cubrebocas pero es algo que "nunca ha ocurrido. Eso siempre lo hemos recomendado, aclarando los límites de su utilidad".

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, pidió no “exagerar, no sobredimensionar” el aviso de la UNAM donde advierte de una variación en el comportamiento del Covid-19. Rechazó que desde el gobierno se esté recomendando el uso “masivo e intensivo” del cubrebocas". pic.twitter.com/rCXnF0Sg5B — Azucena Uresti (@azucenau) August 1, 2023

UNAM pide usar cubrebocas ante variaciones de Covid-19

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó por cambios en el comportamiento de la pandemia por Covid-19 y llamó de nuevo al uso de cubrebocas.

Indicó que en las últimas semanas se han registrado más casos positivos de la enfermedad, "lo que revela que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país".

El Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) informó que los indicadores de hospitalizaciones, defunciones y variantes virales "se mantienen sin cambios que destacar".

El programa refirió que a pesar de que la situación se encuentra "en calma y condiciones generales favorables", se recomienda seguir con las medidas generales para prevenir contagios de Covid-19, así como de otras enfermedades respiratorias como influenza, virus sincitial respiratorio o neumonía.