Tijuana, ''sumida en la inseguridad'' por política oficial

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Al criticar la estrategia oficial de seguridad, de “abrazos, no balazos”, la aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dijo que esa estrategia es la que tiene a Tijuana sumida en la violencia.

En un evento en Baja California, recordó que hace unos días se dio a conocer que Tijuana es una de las ciudades más violentas del mundo por la cantidad de homicidios por cada 100 mil habitantes. “Eso habla de la necesidad de poder trabajar de manera conjunta para resolver los grandes problemas del país. De llegar a donde quiero llegar, decirles que a mí no me van a ver encerrada en un cuartel militar, yo voy a estar en la calle enfrentando al crimen organizado, porque la política de abrazos y no balazos es la que tiene sumida a Tijuana en la violencia y la delincuencia”, aseveró.

“Soy una mujer con agallas, valiente, echada para adelante y van a contar conmigo todos”, agregó.

En el evento “Derecho de réplica y observancia de la ley”, aprovechó para reclamarle al INE que AMLO no está respetando las medidas cautelares para evitar hablar de su persona.

“Confío plenamente en el INE, aunque sí quisiera decirle a la presidenta que el jefe del Ejecutivo federal se pasó por el arco del triunfo las medidas cautelares de dejar de hablar de mí, decirle a la presidenta del INE que el hecho de que el Presidente presente encuestas ‘patito’ para intentar favorecer a sus candidatos es una violación a la ley, él es el jefe de campaña de sus ‘corcholatas’, ojalá se pusiera a trabajar el problema de inseguridad en Tijuana en lugar de hablar de mí”, expuso.

También habló del tope de gastos impuestos por el INE. Consideró que se trata de un tope “altísimo”, por lo que aseguró que no gastará ni el 10 por ciento. “Es un tope altísimo del que no pienso llegar ni a 10%, quizá a 5%, los gastos de la sociedad civil se reportan, yo vengo invitada por ellos, hay gente que está asumiendo la organización del evento, pero lo reporto como tal, yo estoy pagando boletos de avión de mi cuenta personal y creo que no contratar espectaculares, no pagar pautas excesivas en redes sociales y no tener camiones va a ayudar a no alcanzar ese tope, 34 millones es altísimo, para mí un exceso”, declaró.

Dijo que ella no tiene un solo espectacular ni una barda pintada: “Me contaban que una señora mandó a hacer una manta y la puso, y eso sí emociona, emociona que la sociedad sea la que esté participando”.